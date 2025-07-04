Опыт Украины в применении морских дронов изучают во всем мире,- представитель ВМС Украины Плетенчук

Морской дрон Sea Baby. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины

Морские дроны уже играют ведущую роль в ситуации с безопасностью в акваториях. А опыт Украины в применении этих систем сейчас в центре внимания всех стран мира.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Морские дроны

Морские дроны сегодня дроны стали важным элементом безопасности в акваториях. Однако применяются они не так давно, поэтому боевой опыт Украины в использовании наводных БпЛА сейчас изучают во всем мире.

"Это будущее, которое уже наступило. Это тот уникальный опыт, который интересует сейчас все страны, которые занимаются своей морской безопасностью. Все страны, которым посчастливилось быть морскими державами. Потому что морской товароборот является основным способом товарооборота. Эта составляющая влияет на экономики пожалуй всех страны",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что Россия пытается копировать украинские разработки в сфере морских дронов, но подтвержденных примеров их успешного применения пока не было.

Напомним, недавно мы писали о том, что благодаря морским дронам порты Большой Одессы наращивают обороты в этом мире. А также об атаке беспилотников на аэродром в России.