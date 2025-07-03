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Головна Одеса Порти Великої Одеси нарощують оберти — що стало причиною

Порти Великої Одеси нарощують оберти — що стало причиною

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 12:10
Відновлення морської логістики України стало можливим завдяки морським дронам ЗСУ — Гончар
Зерно на баржі. Фото ілюстративне: Громадське радіо

Відновлення морської логістики, зокрема з портів Великої Одеси, — ключовий економічний прорив України під час війни. Його вдалося здобути здебільше завдяки зусиллям ЗСУ  в акваторії та новітнім засобам ураження.

Про це заявив український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар, передають журналісти Новини.LIVE.

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За словами Михайла Гончара, у 2022 році до портів Одеси заходило щомісячно 84 судна і це були тільки зернові вантажі. У 2024–2025 роках ця цифра зросла до 225. Таких успіхів вдалося здобути завдяки роботі українських дронів, зокрема й морських, які забезпечують безпеку морського коридору.

"Це свідчить не лише про відновлення експорту зерна, а й про диверсифікацію зовнішньої торгівлі. Оскільки з портів Великої Одеси йдуть вже не тільки моновантажі у вигляді зерна, збіжжя", — каже Михайло Гончар.

Михайло Гончар також додав, що завдяки зусиллям ЗСУ та міжнародної підтримки Україна повернула стабільний доступ до Світового океану.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому дорожчає пшениця на експорт. А також про те, як РФ вивозить українські ресурси.

Одеса Одеська область Новини Одеси економіка логістика
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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