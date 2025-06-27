Россияне вывозят украинские ресурсы по морю - спикер ВМС ВСУ Плетенчук

Корабль в море. Фото иллюстративное: Укринформ

Россияне регулярно вывозят морем украинские ресурсы с оккупированных территорий. Однако маршрутов у них осталось мало, потому что ВСУ держат акваторию под огневым контролем.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Пиратство в море

По словам Дмитрия Плетенчука, РФ использует судоходство для своеобразного "пиратства", а именно незаконного вывоза украинских ресурсов. Раньше это было в основном зерно и металл, теперь — уголь. Оккупанты перегружают краденое в свои порты, откуда товар вывозится под видом российского.

"Уже есть и юридические преследования и кейсы с задержанными судами, несмотря на меры, которые они предприняли, чтобы этой ответственности избежать. И таких кейсов становится все больше. Мы будем и в дальнейшем делать все, чтобы обеспечить задержание правового режима в соответствии с действующим украинским законодательством",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук также добавил, что у россиян уже не так много морских маршрутов, поскольку ВСУ продолжают Азовскую и Черноморскую акватории под огневым контролем.

Напомним, недавно мы писали о том, что ВСУ регулярно поражают катера ВС РФ на юге. А также о том, какие задачи выполняет авиация России в Черном море.