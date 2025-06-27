Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Продовольственное пиратство — как РФ вывозит украинские ресурсы

Продовольственное пиратство — как РФ вывозит украинские ресурсы

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 12:30
Россияне вывозят украинские ресурсы по морю - спикер ВМС ВСУ Плетенчук
Корабль в море. Фото иллюстративное: Укринформ
Ключові моменти Пиратство в море

Россияне регулярно вывозят морем украинские ресурсы с оккупированных территорий. Однако маршрутов у них осталось мало, потому что ВСУ держат акваторию под огневым контролем.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

Реклама
Читайте также:

Пиратство в море

По словам Дмитрия Плетенчука, РФ использует судоходство для своеобразного "пиратства", а именно незаконного вывоза украинских ресурсов. Раньше это было в основном зерно и металл, теперь — уголь. Оккупанты перегружают краденое в свои порты, откуда товар вывозится под видом российского.

"Уже есть и юридические преследования и кейсы с задержанными судами, несмотря на меры, которые они предприняли, чтобы этой ответственности избежать. И таких кейсов становится все больше. Мы будем и в дальнейшем делать все, чтобы обеспечить задержание правового режима в соответствии с действующим украинским законодательством",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук также добавил, что у россиян уже не так много морских маршрутов, поскольку ВСУ продолжают Азовскую и Черноморскую акватории под огневым контролем.

Напомним, недавно мы писали о том, что ВСУ регулярно поражают катера ВС РФ на юге. А также о том, какие задачи выполняет авиация России в Черном море.

Одесса Черное море Новости Одессы Россия Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации