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Головна Одеса Продовольче піратство — як РФ вивозить українські ресурси

Продовольче піратство — як РФ вивозить українські ресурси

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 12:30
Росіяни вивозять українські ресурси по морю - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
Корабель у морі. Фото ілюстративне: Укрінформ
Ключові моменти Піратство у морі

Росіяни регулярно вивозять морем українські ресурси з окупованих територій. Однак маршрутів у них залишилось обмаль, через те, що ЗСУ тримають акваторію під вогневим контролем.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Піратство у морі

За словами Дмитра Плетенчука, РФ використовує судноплавство для своєрідного "піратства", а саме незаконного вивозу українських ресурсів. Раніше це було здебільшого зерно та метал, тепер — вугілля. Окупанти перевантажують крадене у свої порти, звідки товар вивозиться під виглядом російського.

"Вже є і юридичні переслідування і кейси з затриманими суднами, незважаючи на заходи, які вониз дійснили, щоб цієї відповідальності оминути. І таких кейсів стає дедалі більше. Ми будемо й надалі робити все щоб забезпечити затриманння правового режиму у відповідності до чинного українського законодавства",— каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук також додав, що у росіян наразі не так багато морських маршрутів, оскільки ЗСУ триває Азовську та Чорноморську акваторії під вогневим контролем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що ЗСУ регулярно вражають катери ЗС РФ на півдні. А також про те, які завдання виконує авіація Росії у Чорному морі.

Одеса Чорне море Новини Одеси Росія Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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