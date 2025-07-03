Восстановление морской логистики Украины стало возможным благодаря морским дронам ВСУ - Гончар

Зерно на барже. Фото иллюстративное: Громадское радио

Восстановление морской логистики, в частности из портов Большой Одессы, — ключевой экономический прорыв Украины во время войны. Его удалось совершить в основном благодаря усилиям ВСУ в акватории и новейшим средствам поражения.

Об этом заявил украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям Михаил Гончар, передают журналисты Новини.LIVE.

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По словам Михаила Гончара, в 2022 году в порты Одессы заходило ежемесячно 84 судна и это были только зерновые грузы. Но в 2024-2025 годах цифра выросла до 225. Таких успехов удалось получить благодаря работе украинских дронов, в том числе и морских, которые обеспечивают безопасность морского коридора

"Это свидетельствует не только о восстановлении экспорта зерна, но и о диверсификации внешней торговли. Поскольку из портов Большой Одессы идут уже не только моногрузы в виде зерна",— говорит Михаил Гончар.

Михаил Гончар также добавил, что благодаря усилиям ВСУ и международной поддержке Украина вернула стабильный доступ к Мировому океану.

Напомним, недавно мы писали о том, почему дорожает пшеница на экспорт. А также о том, как РФ вывозит украинские ресурсы.