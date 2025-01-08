Великий бізнес повертається до портів Одещини

В Одесу повертаються морські перевізники. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

За час дії українського морського коридору понад 3,5 тис. суден відвідали порти Одещини. Перевозиться не тільки зерно, але й інші групи товарів. Чимало компаній висловили бажання повернутися до Одеси.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Очільник області нагадав, що після зриву росіянами угоди про зерновий коридор українські військові самостійно організували супровід торгових суден. Це стимулювало іноземні компанії працювати в Одеському регіоні. Наразі чимало з них планують повернутися до роботи в портах Одещини. Йдеться, зокрема, про німецькі та французькі фірми.

"Сьогодні для комерційних організацій Одеса так і залишається одними з основних воріт нашої логістичної стратегії. Сьогодні багато компаній розглядають питання про повернення. Процес цей непростий", — зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року в бюджет держави надійшло понад 5 млрд доларів, які були отримані тільки від експорту соняшникової олії. Також ми повідомляли, скільки сільськогосподарської продукції було експортовано з Одещини минулого року. За 11 місяців морським коридором вивезли понад 90 млн тонн збіжжя та інших товарів.