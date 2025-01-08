Великий бізнес повертається до портів Одещини

Морські перевізники повертаються до Одеського порту — Кіпер
За час дії українського морського коридору понад 3,5 тис. суден відвідали порти Одещини. Перевозиться не тільки зерно, але й інші групи товарів. Чимало компаній висловили бажання повернутися до Одеси.
Про це в ефірі Новини.LIVE заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Безпечний рух
Очільник області нагадав, що після зриву росіянами угоди про зерновий коридор українські військові самостійно організували супровід торгових суден. Це стимулювало іноземні компанії працювати в Одеському регіоні. Наразі чимало з них планують повернутися до роботи в портах Одещини. Йдеться, зокрема, про німецькі та французькі фірми.
"Сьогодні для комерційних організацій Одеса так і залишається одними з основних воріт нашої логістичної стратегії. Сьогодні багато компаній розглядають питання про повернення. Процес цей непростий", — зазначив Олег Кіпер.
Нагадаємо, за підсумками 2024 року в бюджет держави надійшло понад 5 млрд доларів, які були отримані тільки від експорту соняшникової олії. Також ми повідомляли, скільки сільськогосподарської продукції було експортовано з Одещини минулого року. За 11 місяців морським коридором вивезли понад 90 млн тонн збіжжя та інших товарів.
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