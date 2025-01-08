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Морские перевозчики возвращаются в Одесский порт — Кипер

8 января 2025 15:32
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Крупный бизнес возвращается в порты Одесской области
В Одессу возвращаются морские перевозчики. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

За время действия украинского морского коридора более 3,5 тыс. судов посетили порты Одесской области. Перевозится не только зерно, но и другие группы товаров. Немало компаний выразили желание вернуться в Одессу.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Глава области напомнил, что после срыва россиянами соглашения о зерновом коридоре украинские военные самостоятельно организовали сопровождение торговых судов. Это стимулировало иностранные компании работать в Одесском регионе. Сейчас многие из них планируют вернуться к работе в портах Одесской области. Речь идет, в частности, о немецких и французских фирмах.

"Сегодня для коммерческих организаций Одесса так и остается одними из основных ворот нашей логистической стратегии. Сегодня многие компании рассматривают вопрос о возвращении. Процесс этот непростой", — отметил Олег Кипер.

Напомним, по итогам 2024 года в бюджет государства поступило более 5 млрд долларов, которые были получены только от экспорта подсолнечного масла. Также мы сообщали, сколько сельскохозяйственной продукции было экспортировано из Одесской области в прошлом году. За 11 месяцев по морскому коридору вывезли более 90 млн тонн зерна и других товаров.

Одесса порт Одесская область Одесская ОГА зерно Олег Кипер

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