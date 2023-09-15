Морські прикордонники навчились керувати "металевими акулами" в США

Навчання прикордонників. Фото: ДПСУ

Українські військовослужбовці з Морської охорони ДПСУ отримали можливість пройти навчання у Сполучених Штатах. Вони опанували навичками керування та експлуатації малих патрульних катерів "Fearless" та "Defiant" (в перекладі "Безстрашний" та "Непокірний").

Про це повідомляє ДПСУ.

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Протягом 10 днів, українські прикордонники проходили навчання у штаті Луїзіана на базі компанії Metal Shark, яка є виробником катерів цього типу. Відомо, що ці катери є швидкими, маневреними та при цьому дуже низькими за шумом. Defiant та Fearless оснащені передовими системами навігації, керування, пожежогасіння та камерами спостереження.

Прикордонники самостійно управляли катерами, як на річкових ділянках, так і в океані. Фото: ДПСУ

"Катери дуже легкі в управлінні, але разом з тим дуже чутливі — буквально на кілька градусів повертаєш штурвал і катер вже миттєво маневрує. Так само майже з місця набирає швидкість. І працюють відносно не гучно: дуже тихо на малому ходу, а на холостому взагалі — фактично не чутно", — ділиться враженнями майстер-старшина Андрій на псевдо "Булат".

Представники ДПСУ висловили вдячність американським партнерам за можливість навчатися на таких надійних "акулах", які будуть відмінними помічниками в охороні та захисті державного кордону України.

Нагадаємо, використання зброї на водному просторі має свої відмінності, і їх важливо враховувати. Від погодних умов до нюансів стрільби — всі ці фактори враховуються під час регулярних навчань. В ОК "Південь" показали, як тренуються українські захисники.