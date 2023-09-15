Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Морські прикордонники навчились керувати "металевими акулами" в США arrow

Морські прикордонники навчились керувати "металевими акулами" в США

15 вересня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Морські прикордонники навчились керувати "металевими акулами" в США
Навчання прикордонників. Фото: ДПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українські військовослужбовці з Морської охорони ДПСУ отримали можливість пройти навчання у Сполучених Штатах. Вони опанували навичками керування та експлуатації малих патрульних катерів "Fearless" та "Defiant" (в перекладі "Безстрашний" та "Непокірний").

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

Протягом 10 днів, українські прикордонники проходили навчання у штаті Луїзіана на базі компанії Metal Shark, яка є виробником катерів цього типу. Відомо, що ці катери є швидкими, маневреними та при цьому дуже низькими за шумом. Defiant та Fearless оснащені передовими системами навігації, керування, пожежогасіння та камерами спостереження.

Прикордонники самостійно управляли катерами, як на річкових ділянках, так і в океані. Фото: ДПСУ
Прикордонники самостійно управляли катерами, як на річкових ділянках, так і в океані. Фото: ДПСУ

"Катери дуже легкі в управлінні, але разом з тим дуже чутливі — буквально на кілька градусів повертаєш штурвал і катер вже миттєво маневрує. Так само майже з місця набирає швидкість. І працюють відносно не гучно: дуже тихо на малому ходу, а на холостому взагалі — фактично не чутно", — ділиться враженнями майстер-старшина Андрій на псевдо "Булат".

Представники ДПСУ висловили вдячність американським партнерам за можливість навчатися на таких надійних "акулах", які будуть відмінними помічниками в охороні та захисті державного кордону України.

Нагадаємо, використання зброї на водному просторі має свої відмінності, і їх важливо враховувати. Від погодних умов до нюансів стрільби — всі ці фактори враховуються під час регулярних навчань. В ОК "Південь" показали, як тренуються українські захисники.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз