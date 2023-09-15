Морские пограничники научились управлять "металлическими акулами" в США

Обучение пограничников. Фото: ГПСУ

Украинские военнослужащие по морской охране ГПСУ получили возможность пройти обучение в Соединенных Штатах. Они овладели навыками управления и эксплуатации малых патрульных катеров Fearless и Defiant (в переводе "Бесстрашный" и "Непокорный").

Об этом сообщает ГПСУ.

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В течение 10 дней украинские пограничники проходили обучение в штате Луизиана на базе компании Metal Shark, которая является производителем катеров этого типа. Известно, что эти катера являются быстрыми, маневренными и очень низкими по шуму. Defiant и Fearless оснащены передовыми системами навигации, управления, пожаротушения и камерами слежения.

Пограничники самостоятельно управляли катерами как на речных участках, так и в океане. Фото: ГПСУ

"Катера очень легки в управлении, но вместе с тем очень чувствительны — буквально на несколько градусов возвращаешь штурвал и катер уже мгновенно маневрирует. Так же почти с места набирает скорость. И работают относительно не громко: очень тихо на малом ходу, а на холостом вообще — фактически не слышно", — делится впечатлениями мастер-старшина Андрей на псевдо "Булат".

Представители ГНСУ выразили благодарность американским партнерам за возможность учиться на таких надежных "акулах", которые будут отличными помощниками в охране и защите государственной границы Украины.

Напомним, использование оружия на водном пространстве имеет свои отличия, и их важно учитывать. От погодных условий до нюансов стрельбы все эти факторы учитываются во время регулярных учений. В ОК "Юг" показали, как тренируются украинские защитники.