Морський коридор працює без зупинки: російські атаки на південь

Судно в порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Росія продовжує створювати загрози для судноплавства в Чорному морі та намагається ускладнити роботу українських портів. Попри це, морський коридор продовжує працювати, а окремі судна заходять до українських портів. Водночас російський тіньовий флот стикається з дедалі більшими проблемами через удари України.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Хто захищає судна

Безпеку судноплавства в українських водах зараз забезпечують саме сили оборони України. За словами Плетенчука, йдеться не лише про Військово-морські сили, а й про морську охорону та інші підрозділи, які беруть участь у відбитті російських атак.

"Що стосується забезпечення безпеки судноплавства в нашій акваторії, в нашому територіальному морі, звісно, це завдання, які покладаються на Військово-морські сили, на морську охорону, зокрема. Це й інші складові сили оборони України, які безпосередньо беруть участь у відбитті цих атак. Тому станом на сьогодні ці завдання виконують сили оборони України", — розповів речник ВМС.

Плетенчук також зазначив, що долучення інших країн теоретично можливе, але для цього потрібні політичні рішення. Наразі кожна держава Чорноморського регіону діє у межах своєї зони відповідальності та міжнародного морського права.

Ризики для судновласників

Росія намагається зробити роботу українських портів настільки небезпечною, щоб судновласники самі відмовлялися від заходу в них. Плетенчук називає це частиною тактики РФ зі створення морської блокади, однак повторити сценарій 2022 року Росії зараз складніше.

"Це тактика нашого ворога — створити такі умови, за яких ризики будуть перевищувати вигоду. Створити умови для морської блокади класично. Звісно, ворог не може цього зробити. Причина лише одна: вони не можуть навіть вийти в море, запустити "Калібри". Готові ризикувати власною базою. Тому мова про те, щоб повторити свої дії 2022 року, наразі не йдеться", — зауважив Плетенчук.

За словами речника ВМС, саме можливість Росії завдавати ударів по судноплавству залишається одним із головних ризиків для роботи коридору.

Ціна для економіки

Морський експорт має велике значення для України, оскільки країна має прямий вихід до світових торговельних шляхів. Повна зупинка коридору створила б серйозні проблеми для експорту українських товарів.

"Тут казати про те, що Україна може жити без морського експорту, важко. Ми всі з вами пам'ятаємо, як із потягів і вантажів сипалося українське збіжжя на землю. На жаль. Морські коридори працюють з іншими правилами", — додав речник Військово-морських сил ЗСУ.

Плетенчук наголосив, що вихід до моря дає Україні можливість бути менш залежною від інших країн під час переміщення та продажу своїх товарів і послуг. Водночас це вимагає здатності самостійно захищати власну акваторію.

Захист суден

Попри російські загрози, окремі судна продовжують заходити в українські порти та виходити з них. Водночас у ВМС не розкривають деталі організації їхнього руху та заходів безпеки. Однак так званих "мангалів" для захисту кораблів не встановлюватимуть. Йдеться про спеціальні конструкції, які раніше можна було помітити на російських суднах. За словами Плетенчука, таким чином Росія намагається фактично прирівняти цивільні судна до бойової техніки.

"Ми поки що не можемо розкривати подробиці роботи, але таких суден я не бачу. І тут треба розуміти, що ці елементи захисту, про які ви зараз гадали, — це, в принципі, якраз на тих суднах можна було побачити, які є власністю країни-агресорки. Тому я думаю, в нашому коридорі ви це навряд чи побачите", — зауважив він.

Проблеми тіньового флоту

Окремо Плетенчук розповів про російський тіньовий флот, який використовується для підтримки воєнно-економічного потенціалу РФ. За його словами, для Росії морський експорт виявився важливішим, ніж могло здаватися раніше, а обмеження роботи суден уже створюють для неї проблеми.

"Що стосується виходу в море суден, які забезпечують російський воєнно-економічний потенціал надходженнями зовнішньої валюти, тут у них ситуація доволі скрутна. Як виявилося, експорт збіжжя для Росії через Чорноморські порти набагато більше важить, ніж вважалося. Дійсно, вони зробили велику ставку саме на ці постачання", — сказав Плетенчук.

Речник ВМС додав, що російський зерновий експорт серйозно потерпає. Водночас проблеми виникають і з іншими морськими перевезеннями, зокрема нафтовими.

Новий флот РФ

Росія також намагається створити окремий тіньовий флот для перевезення газу та обходу санкцій. Плетенчук вважає, що Москва й надалі шукатиме способи обійти обмеження, хоча газовози значно складніші за звичайні танкери через особливості зберігання газу.

"Так, звісно, вони будуть намагатися. І вони, до речі, мають такий досвід. Мабуть, із ними поділилися іранські колеги, як обходити санкції щодо експорту і щодо імпорту. Тому в цьому немає нічого дивного. Так, із газовозами ситуація трохи інша. Вони набагато складніші за конструкцією", — додав речник.

Плетенчук навів приклад пожежі на газовозі, який українські військові гасили кілька діб. За його словами, така ситуація показує, наскільки складною може бути робота з подібними суднами у разі займання.

Скільки суден залишилось

Точно визначити, яку частину російського тіньового флоту вже знищено або виведено з ладу, складно. Причина в тому, що інформація про власників таких суден часто непрозора, а сам флот постійно поповнюється новими кораблями.

"Щодо суден тіньового флоту тут порахувати важко, тому що там досить часто незрозуміла ситуація ні з власниками, ні з іншими даними. Якщо дивитися на MarineTraffic, то зараз доволі тихо. Але аналізувати такі джерела досить складно, щоб визначити, який відсоток знищено", — повідомив Дмитро Плетенчук.

Водночас Плетенчук вважає головним не конкретний відсоток втрат, а масштаб проблем, із якими зіткнулася Росія. За його словами, Україна вивела з ладу десятки суден, тоді як росіянам доводиться шукати способи замінити сотні пошкоджених або виведених з експлуатації суден.

"Головний результат такий: фактично, почавши цю кампанію, росіяни, якщо дивитися на рахунок, її можна сказати, що програли. Тому що у нас мова про десятки суден, причому легальних, у них — про сотні, виведених із ладу. І повірте, вони так само зараз шукають вихід із цієї ситуації. Насправді їх це дуже хвилює", — підсумував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна неодноразово атакувала російський порт у Новоросійську, що вплинуло на його роботу. Через удари відвантаження різко скоротилися. Це створює проблеми для економіки РФ та її спроможності повноцінно використовувати портову інфраструктуру.

Також Новини.LIVE писали, що сили оборони України провели масштабну атаку по військовій базі та портовій інфраструктурі Росії в Новоросійську. Унаслідок операції уражено три військові кораблі Чорноморського флоту РФ. Серед них — два носії крилатих ракет "Калібр". Також під удар потрапили російська РЛС, причали та об’єкти нафтової інфраструктури.