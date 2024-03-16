Мовчазна акція в Одесі — біля мерії люди зібралися на мітинг
Сьогодні, 16 березня, мешканці Одеси вийшли на мітинг біля мерії. Під час акції люди нагадали місцевій владі про недоречні витрати на будівлю фасадів і доріг під час війни.
Про це повідомляють кореспондент Новини.LIVE.
Мітинг в Одесі
У повній тиші та жалобі, понад пів сотні людей зібралися біля стін Одеської мерії. Сьогодні одесити вийшли на мітинг, щоб висловити своє невдоволення передбаченими в бюджеті витратами, які вони вважають непріоритетними. Учасники акції вимагають більше фінансування для потреб українських військових.
"Ми виходимо з вимогою, щоб наша влада почала більше виділяти грошей на дрони та боєприпаси для ЗСУ. Зараз влада почала потроху закупати та передавати "пташок" на фронт, але цього замало, військовим потрібно більше, адже це може зберегти їм життя", — каже дружина військового Лілія.
Під час акції сьогодні не звучали гасла чи гімн, все пройшло у мовчанні. Люди стояли з плакатами серед яких були й портрети загиблих героїв, а також заклики до влади. Організаторка мітингу зазначає, що пріоритетом для міста має бути фронт, а не ремонти скверів.
"Я вважаю, що 20 відсотків бюджету повинні йти на забезпечення військовослужбовців – це турнікети та зброя. Місто повинно витрачати гроші тільки на життєвоважливі ініціативи, а фарбування фасадів чи розширення установ — можуть зачекати", — зазначає жінка.
Що відомо про мітинг на Думській
Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня після того, як волонтери, дізнались, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro. Згодом його скасували, але люди продовжують виходити на мирні акції. Додамо, що такі мітинги проходять по всій країні.
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