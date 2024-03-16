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Мовчазна акція в Одесі — біля мерії люди зібралися на мітинг

16 березня 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Мовчазна акція в Одесі — біля мерії люди зібралися на мітинг
Люди вшанували героїв хвилиною мовчання. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 16 березня, мешканці Одеси вийшли на мітинг біля мерії. Під час акції люди нагадали місцевій владі про недоречні витрати на будівлю фасадів і доріг під час війни.

Про це повідомляють кореспондент Новини.LIVE.

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Жінки з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі

У повній тиші та жалобі, понад пів сотні людей зібралися біля стін Одеської мерії. Сьогодні одесити вийшли на мітинг, щоб висловити своє невдоволення передбаченими в бюджеті витратами, які вони вважають непріоритетними. Учасники акції вимагають більше фінансування для потреб українських військових.

"Ми виходимо з вимогою, щоб наша влада почала більше виділяти грошей на дрони та боєприпаси для ЗСУ. Зараз влада почала потроху закупати та передавати "пташок" на фронт, але цього замало, військовим потрібно більше, адже це може зберегти їм життя", — каже дружина військового Лілія.

Мовчазна акція в Одесі — біля мерії люди зібралися на мітинг - фото 2
Лілія Мокряк. Фото: Новини.LIVE
Мовчазна акція в Одесі — біля мерії люди зібралися на мітинг - фото 3
Дівчата тримають у руках плакати. Фото: Новини.LIVE

Під час акції сьогодні не звучали гасла чи гімн, все пройшло у мовчанні. Люди стояли з плакатами серед яких були й портрети загиблих героїв, а також заклики до влади. Організаторка мітингу зазначає, що пріоритетом для міста має бути фронт, а не ремонти скверів.

"Я вважаю, що 20 відсотків бюджету повинні йти на забезпечення військовослужбовців – це турнікети та зброя. Місто повинно витрачати гроші тільки на життєвоважливі ініціативи, а фарбування фасадів чи розширення установ — можуть зачекати", — зазначає жінка.

Мовчазна акція в Одесі — біля мерії люди зібралися на мітинг - фото 4
Організаторка мітингу. Фото: Новини.LIVE
Мовчазна акція в Одесі — біля мерії люди зібралися на мітинг - фото 5
Жінка тримає у руках портрет зниклого безвісти сина військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про мітинг на Думській 

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня після того, як волонтери, дізнались, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro. Згодом його скасували, але люди продовжують виходити на мирні акції. Додамо, що такі мітинги проходять по всій країні. 

Одеса
мітинг
тендер
ЗСУ
кава
Одеська область
Одеська ОДА
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