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Молчаливая акция в Одессе — около мэрии люди собрались на митинг

16 марта 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Молчаливая акция в Одессе — около мэрии люди собрались на митинг
Люди почтили героев минутой молчания. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 16 марта, жители Одессы вышли на митинг около мэрии. Во время акции люди напомнили местным властям о неуместных расходах на здание фасадов и дорог во время войны.

Об этом сообщают корреспондент Новини.LIVE.

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Женщины с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Одессе

В полной тишине и трауре более полусотни человек собрались у стен Одесской мэрии. Сегодня одесситы вышли на митинг, чтобы выразить свое недовольство предусмотренными в бюджете расходами, которые они считают неприоритетными. Участники акции требуют большего финансирования для нужд украинских военных.

"Мы выходим с требованием, чтобы наша власть стала больше выделять денег на дроны и боеприпасы для ВСУ. Сейчас власти начали понемногу закупать и передавать "птичек" на фронт, но этого мало, военным нужно больше, ведь это может сохранить им жизнь", — говорит жена военного Лилия.

Молчаливая акция в Одессе возле мэрии люди собрались на митинг - фото 2
Лилия Мокряк. Фото: Новини.LIVE
Молчаливая акция в Одессе возле мэрии люди собрались на митинг - фото 3
Девушки держат в руках плакаты. Фото: Новини.LIVE

Во время акции сегодня не звучали лозунги или гимн, все прошло в молчании. Люди стояли с плакатами, среди которых были и портреты погибших героев, а также призывы к власти. Организатор митинга отмечает, что приоритетом для города должен быть фронт, а не ремонты скверов.

"Я считаю, что 20 процентов бюджета должны идти на обеспечение военнослужащих — это турникеты и оружие. Город должен тратить деньги только на жизненно важные инициативы, а покраска фасадов или расширение учреждений могут подождать", — отмечает женщина.

Молчаливая акция в Одессе возле мэрии люди собрались на митинг - фото 4
Организатор митинга. Фото: Новини.LIVE
Молчаливая акция в Одессе возле мэрии люди собрались на митинг - фото 5
Женщина держит в руках портрет пропавшего без вести сына военнослужащего. Фото: Новини.LIVE

Что известно о митинге на Думской

Первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа после того, как волонтеры узнали, что городские власти собираются потратить 106,2 млн грн на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы. Соответствующий тендер был размещен управлением капстроительства Одесского горсовета на Prozorro. Впоследствии его отменили, но люди продолжают выходить на мирные акции. Добавим, что подобные митинги проходят по всей стране.

Одесса
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Одесская область
Одесская ОГА
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