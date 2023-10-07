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Мовні порушення: Одеська область серед лідерів

7 жовтня 2023 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Мовні порушення: Одеська область серед лідерів
Вивіска російською мовою. Фото: Одеська міська рада
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

За перші 9 місяців 2023 року Уповноважений з питань захисту державної мови отримав понад 3 тисячі скарг на порушення мовного законодавства в Україні. Одещина посідає третє місце за кількістю скарг, поступившись Києву та Харківській області. 
Про це йдеться на сайті Уповноваженого із захисту державної мови

Сфери порушень 

Найбільш поширеними порушеннями є відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів, проблеми під час обслуговування та недостатня інформація про товари та послуги. За кількістю звернень перше місце посідає Київ — їх нарахували 1109. Далі йдуть Харківська (448), Одеська (388), Дніпропетровська (233), Київська (125), Миколаївська (46), Запорізька (51), Полтавська (44) та Львівська (42) області.

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Кількість проведених заходів державного контролю, як зазначається на сайті Уповноваженого, зросла внаслідок дії 26 статті Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який регулює використання мови в інтернеті. Проте через окупацію деякі заходи контролю тимчасово призупинені, але планується їх відновлення після звільнення територій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що одесити активно звертаються до Уповноваженого із захисту державної мови зі скаргами на використання російської мови на об’єктах міського доброустрою. У відповідь на це у місті демонтували 36 вивісок та табличок, які були розміщені недержавною мовою. Цей крок є частиною боротьби за дотримання мовних норм та підтримки української мови.

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