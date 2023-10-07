Языковые нарушения: Одесская область среди лидеров

Вывеска на русском языке. Фото: Одесский городской совет

За первые 9 месяцев 2023 года Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка получил более 3 тысяч жалоб на нарушение языкового законодательства в Украине. Одесчина занимает третье место по количеству жалоб, уступив Киеву и Харьковской области.

Об этом говорится на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

Сферы нарушений

Наиболее распространенными нарушениями является отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов, проблемы при обслуживании и недостаточная информация о товарах и услугах. По количеству обращений первое место занимает Киев — их насчитали 1109. Далее следуют Харьковская (448), Одесская (388), Днепропетровская (233), Киевская (125), Николаевская (46), Запорожская (51), Полтавская (44) и Львовская (42) области.

Читайте также:

Динамика нарушений языкового законодательства

Количество проведенных мероприятий государственного контроля, как отмечается на сайте Уполномоченного, возросло в результате действия 26 статьи Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующего использование языка в интернете. Однако из-за оккупации некоторые меры контроля временно приостановлены, но планируется их восстановление после освобождения территорий.

Напомним, ранее мы писали, что одесситы активно обращаются к Уполномоченному по защите государственного языка с жалобами на использование русского языка на объектах городского благоустройства. В ответ на это в городе демонтировали 36 вывесок и табличек, размещенных на негосударственном языке. Этот шаг является частью борьбы за соблюдение языковых норм и поддержку украинского языка.