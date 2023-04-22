На дитячому святі увімкнули пісню російського виконавця

Протест щодо мовного питання. ФОТО: google.com

Сьогодні, 22 квітня, у Миколаєві спалахнув мовний скандал. У дитячому містечку дітей розважали під пісні російського виконавця.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила волонтерка Ольга Колесник

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Користувачі соцмереж обурилися такою позицією дитячого центру та вимагали відповіді від місцевої влади. Зокрема, миколаївці запропонували притягнути до відповідальності не тільки організаторів, а й представників правління з питань культури і охорони культурної спадщини Миколаївської міськради.

Після широкого розголосу інцидент прокоментувала директорка дитячого містечка. За її словами, жодних попередніх домовленостей з приводу музичного супроводу з адміністрацією містечка не було.

"Відвідувачам було зроблено зауваження, щодо мови музичного репертуару. Після чого свято було завершено та, як наслідок, російськомовний репертуар вимкнено", — зазначає Наталя Димчишина.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі також був мовний скандал. Конфлікт відбувся у ТЦ "Острів", де відвідувачка магазину вимагала в адміністрації вимкнути російськомовну пісню. Суперечка виникла через звучання музики у торговому павільйоні, що заборонено законом.