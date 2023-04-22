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Языковой скандал в Николаеве: на детском празднике включили песню российского исполнителя

22 апреля 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На детском празднике включили песню русского исполнителя
Протест по языковому вопросу. ФОТО: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 апреля, в Николаеве разразился языковой скандал. В детском городке детей развлекали под песни русского исполнителя.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила волонтер Ольга Колесник

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Пользователи соцсетей возмутились такой позицией детского центра и потребовали ответа от местных властей. В частности, николаевцы предложили привлечь к ответственности не только организаторов, но и представителей правления по культуре и охране культурного наследия Николаевского горсовета.

После широкой огласки инцидент прокомментировала директор детского городка. По ее словам, никаких предварительных договоренностей по поводу музыкального сопровождения с администрацией города не было.

"Посетителям было сделано замечание относительно языка музыкального репертуара. После чего праздник был завершен и, как следствие, русскоязычный репертуар отключен", — отмечает Наталья Дымчишина.

Напомним, недавно в Одессе также разразился языковой скандал. Конфликт произошел в ТЦ "Остров", где посетительница магазина потребовала у администрации выключить русскоязычную песню. Спор возник из-за звучания музыки в торговом павильоне, что запрещено законом.

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