Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Можуть відмовити у в’їзді — Румунія посилила контроль на кордоні

Можуть відмовити у в’їзді — Румунія посилила контроль на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 19:45
Документи для в’їзду до Румунії: які нові вимоги
Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

На кордоні з Румунією істотно зросла кількість відмов у в’їзді для українських водіїв. Все, через нові вимоги та обов’язкові документи, без яких перетнути пункт пропуску більше не вдасться. Люди змушені повертатися назад, бо не мають сертифіката технічного огляду авто.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Сертифікат техогляду авто

Румунія запровадила обов’язковий сертифікат технічного огляду для всіх українських автомобілів. Документ має підтверджувати, що авто справне, безпечне та відповідає вимогам країни ЄС.

Отримати сертифікат можна лише після повної перевірки машини на сертифікованій станції. Фахівці оглядають гальмівну систему, освітлення, рівень токсичності вихлопів та інші параметри, які впливають на безпеку руху.

Через відсутність цього документа на пунктах пропуску українцям відмовляють у в’їзді. Водії змушені повертатися додому, щоб пройти техогляд і зібрати необхідні папери.

Які документи потрібні на кордоні з Румунією

Щоб уникнути проблем, водіям слід мати повний пакет документів:

  • біометричний паспорт або візу;
  • документи на авто;
  • медичну страховку;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ для чоловіків віком 18–60 років;
  • довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Що не можна ввозити до Румунії

Румунська митниця суворо контролює ввезення речей. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без дозволів та готівку понад 10 000 євро без декларування.

Нагадаємо, як зміняться умови в'їзду для українців у 2026. Також ми писали, чи законно не пускати за кордон чоловіків з інвалідністю.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації