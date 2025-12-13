Документи для в’їзду до Румунії: які нові вимоги

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

На кордоні з Румунією істотно зросла кількість відмов у в’їзді для українських водіїв. Все, через нові вимоги та обов’язкові документи, без яких перетнути пункт пропуску більше не вдасться. Люди змушені повертатися назад, бо не мають сертифіката технічного огляду авто.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду авто

Румунія запровадила обов’язковий сертифікат технічного огляду для всіх українських автомобілів. Документ має підтверджувати, що авто справне, безпечне та відповідає вимогам країни ЄС.

Отримати сертифікат можна лише після повної перевірки машини на сертифікованій станції. Фахівці оглядають гальмівну систему, освітлення, рівень токсичності вихлопів та інші параметри, які впливають на безпеку руху.

Через відсутність цього документа на пунктах пропуску українцям відмовляють у в’їзді. Водії змушені повертатися додому, щоб пройти техогляд і зібрати необхідні папери.

Які документи потрібні на кордоні з Румунією

Щоб уникнути проблем, водіям слід мати повний пакет документів:

біометричний паспорт або візу;

документи на авто;

медичну страховку;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків віком 18–60 років;

довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Що не можна ввозити до Румунії

Румунська митниця суворо контролює ввезення речей. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без дозволів та готівку понад 10 000 євро без декларування.

