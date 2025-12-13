Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Могут отказать во въезде — Румыния ужесточила контроль на границе

Могут отказать во въезде — Румыния ужесточила контроль на границе

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 19:45
Документы для въезда в Румынию: какие новые требования
Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

На границе с Румынией существенно возросло количество отказов во въезде для украинских водителей. Все, из-за новых требований и обязательных документов, без которых пересечь пункт пропуска больше не удастся. Люди вынуждены возвращаться назад, потому что не имеют сертификата технического осмотра авто.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сертификат техосмотра авто

Румыния ввела обязательный сертификат технического осмотра для всех украинских автомобилей. Документ должен подтверждать, что авто исправно, безопасно и соответствует требованиям страны ЕС.

Получить сертификат можно только после полной проверки машины на сертифицированной станции. Специалисты осматривают тормозную систему, освещение, уровень токсичности выхлопов и другие параметры, которые влияют на безопасность движения.

Из-за отсутствия этого документа на пунктах пропуска украинцам отказывают во въезде. Водители вынуждены возвращаться домой, чтобы пройти техосмотр и собрать необходимые бумаги.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на авто;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
  • доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Напомним, как изменятся условия въезда для украинцев в 2026. Также мы писали, законно ли не пускать за границу мужчин с инвалидностью.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации