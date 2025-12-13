Документы для въезда в Румынию: какие новые требования

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

На границе с Румынией существенно возросло количество отказов во въезде для украинских водителей. Все, из-за новых требований и обязательных документов, без которых пересечь пункт пропуска больше не удастся. Люди вынуждены возвращаться назад, потому что не имеют сертификата технического осмотра авто.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра авто

Румыния ввела обязательный сертификат технического осмотра для всех украинских автомобилей. Документ должен подтверждать, что авто исправно, безопасно и соответствует требованиям страны ЕС.

Получить сертификат можно только после полной проверки машины на сертифицированной станции. Специалисты осматривают тормозную систему, освещение, уровень токсичности выхлопов и другие параметры, которые влияют на безопасность движения.

Из-за отсутствия этого документа на пунктах пропуска украинцам отказывают во въезде. Водители вынуждены возвращаться домой, чтобы пройти техосмотр и собрать необходимые бумаги.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

биометрический паспорт или визу;

документы на авто;

медицинскую страховку;

подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;

доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Напомним, как изменятся условия въезда для украинцев в 2026. Также мы писали, законно ли не пускать за границу мужчин с инвалидностью.