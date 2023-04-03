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"МП — у небуття. Шануймо своїх": біля колишнього пам’ятника Суворову з’явився банер

3 квітня 2023 14:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
біля колишнього пам’ятника Суворову з’явився банер
На банері надпис "МП — у небуття. Шануймо своїх"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні вранці на іконостасі, де був пам'ятник Суворову, з'явився банер. На ньому надпис "МП — у небуття. Шануймо своїх".

Про це повідомляє одеський активіст Юрій Д’яченко.

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"МП — у небуття! Шануймо своїх!" На "Молодій Гвардії" селища Котовського Одеси на іконостасі комплексу біля колишнього пам'ятника Суворову, який ставили разом з пам'ятником (Труханов, "Довіряй Ділам"), а також з так званими "святими" з'явилось таке послання",— написав Юрій Д’яченко.

Окрім послання зникли ікони Миколи ІІ, адмірала Ушакова та центральна ікона.

"Але лишились ще  ікони  Дмитра Донського та Олександра Невського. А те, що тут знаходяться ще дві — Володимира Великого та Ярослава Мудрого — це "примазування" "руського миру" до історії Русі-України (Київської Русі), що ми й чуємо в риториці путіна",— зазначив  Юрій Д’яченко.

За словами активіста, іконостас і капличка позаду колишнього пам'ятника Суворову не є святими, а є продовженням нав'язуваної нам "руськомірської" традиції. І якщо вже демонтувати цей комплекс встановлений на честь Суворова, російських воїнів і очільників, то його прибирати також треба.

Нагадаємо, 28 грудня 2022 року в Одесі демонтували пам’ятник Суворову.

Монумент передано до Одеського художнього музею для його тимчасового зберігання.

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