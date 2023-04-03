у бывшего памятника Суворову появился баннер

На баннере надпись "МП — в небытие. Давайте чтить своих"

Сегодня утром на иконостасе, где находился памятник Суворову, появился баннер. На нем надпись "МП — в небытие. Давайте чтить своих".

Об этом сообщает одесский активист Юрий Дьяченко.

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"МП — в небытие! Давайте чтить своих!" На "Молодой Гвардии" поселка Котовского Одессы на иконостасе комплекса, возле бывшего памятника Суворову, который ставили вместе с памятником (Труханов, "Доверяй делам"), а также т.н. "святыми", появилось такое послание",— написал Юрий Дьяченко.

Кроме послания, исчезли иконы Николая II, адмирала Ушакова и центральная икона.

"Но остались еще иконы Дмитрия Донского и Александра Невского. А то, что здесь находятся еще две — Владимира Великого и Ярослава Мудрого — это "примазывание" "русского мира" к истории Руси-Украины (Киевской Руси), что мы и слышим в риторике путина", — отметил Юрий Дьяченко.

По словам активиста, иконостас и часовня позади бывшего памятника Суворову не святыни, а являются продолжением навязываемой нам "русскомирской" традиции. И если уж демонтировать этот комплекс, установленный в честь Суворова, русских воинов и руководителей, то его убирать тоже надо.

Напомним, 28 декабря 2022 года в Одессе был демонтирован памятник Суворову.

Монумент передан в Одесский художественный музей для его временного хранения.