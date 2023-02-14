На Одещині позбулись ще одного пам’ятника Суворову
В селі Петрівка Білгород-Дністровського району демонтували пам'ятник російському полководцю Суворову. Куди саме планують перенести монумент поки невідомо.
Про це повідомляють на сторінці у facebook Декомунізація. Україна.
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"Також Суворов поїхав геть у селі Петрівка Білгород-Дністровського району на Одещині! Очаків наступний!", — йдеться в повідомленні.
Декомунізація на Одещині
В Ізмаїлі 1 грудня почали демонтувати пам'ятник російському полководцю Суворову. Монумент мали перенести за межі громадського простору міста. Всі роботи із розбирання, транспортування, розміщення та охорони скульптурного зображення та інших елементів пам’ятника Суворову виконувалися силами комунальних підприємств міста.
Слідом за Ізмаїлом, за одну ніч, на 29 грудня, Одеса позбулась одразу двох імперських символів. Слідом за Катериною ІІ демонтували й пам’ятник російському полководцю Суворову.
Тим часом у Подільську демонтували погруддя Котовському, а у Трапівці — льотчику Гастелло.
Раніше ми також писали, що посол Еритрерії в росії заявив про те, що знесені пам'ятники в Одесі повернуться на свої місця. Проте Україна ніяк не відреагувала на відверту провокацію дипломата.
Також на Одещині триває дерусифікація топонімічних назв. В Ізмаїлі сквер Суворовський перейменовано в сквер Незламності, а Некрасівський — в Український. Тим часом Кутузовський парк перейменували в Козацький, а Гагаринський відтепер називається Міським лісом.