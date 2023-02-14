В Одесской области лишились еще одного памятника Суворову
В селе Петровка Белгород-Днестровского района демонтировали памятник русскому полководцу Суворову. Куда именно планируют перенести монумент, пока неизвестно.
Об этом сообщают на странице в facebook Декоммунизация. Украина.
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"Также Суворов уехал в селе Петровка Белгород-Днестровского района Одесской области! Очаков следующий!", — говорится в сообщении.
Декоммунизация в Одесской области
В Измаиле 1 декабря начали демонтировать памятник русскому полководцу Суворову. Монумент должен был перенести за пределы общественного пространства города. Все работы по разборке, транспортировке, размещению и охране скульптурного изображения и другим элементам памятника Суворову выполнялись силами коммунальных предприятий города.
Вслед за Измаилом, за одну ночь, на 29 декабря, Одесса лишилась сразу двух имперских символов. Вслед за Екатериной II был демонтирован и памятник российскому полководцу Суворову.
Тем временем в Подольске демонтировали бюст Котовскому, а в Траповке летчику Гастелло.
Ранее мы также писали, что посол Эритрерии в россии заявил, что снесенные памятники в Одессе вернутся на свои места. Однако Украина никак не отреагировала на откровенную провокацию дипломата.
Также в Одесской области продолжается дерусификация топонимических названий. В Измаиле сквер Суворовский переименован в сквер Несокрушимости, а Некрасовский — в Украинский. Между тем Кутузовский парк был переименован в Казацкий, а Гагаринский отныне называется Городским лесом.