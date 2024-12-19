Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мухобійка для ворога — винахід одеських інженерів допомагає ЗСУ arrow

Мухобійка для ворога — винахід одеських інженерів допомагає ЗСУ

19 грудня 2024 17:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Новий винахід одеських інженерів проходить випробування у ЗСУ
Військові з подарунками від "Технарів". Фото: Геннадій Сульдін
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Розроблений одеськими інженерами тренажер для військових вже проходить випробування. Тепер винахідники планують запустити його у серійне виробництво.

Про це розповів співзасновник одеської волонтерської групи "Технарі" Геннадій Сульдін.

Читайте також:

Одеські розробки

За словами волонтера, військові почали випробування тренажера стрілецької зброї другого покоління "Мухобійка". 

"Перші відгуки виключно схвальні! Готуємось до кодіфікування та серійного виробництва", — говорить Геннадій Сульдін.  

Крім того, "Технарі" на замовлення Повітряних Сил виробили  80 кріплень до тепловізорів для модернізації ПЗРК "Стінгер" та 60 кріплень для ПЗРК "Ігла"/ "Грім"/ "Перун". Їх вже передають захисникам з Повітряних командувань "Південь" та "Схід". Також волонтери розпочали тестування нового програмного продукту для мобільних груп протиповітряної оборони. 

Хто такі "Технарі"

Група "Технарі" з'явилася в Одесі на початку повномасштабного вторгнення, навесні 2022 року. Вона об'єднала фахівців-інженерів, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних рішень в галузі програмування, оптики та електроніки для потреб Сил оборони. Зокрема, "Технарі" розробили проєкт "єППО" та низку сучасних тренажерів. 

Нагадаємо, раніше ми писали про деякі розробки "Технарів". Зокрема, йдеться про спосіб боротьби з іранськими дронами та прилади нічного бачення "Сова".

Одеса війна ЗСУ інженери волонтери Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:15 Мілевський виконав запальний танок навколо коханої — відео

17:03 Мухобійка для ворога — винахід одеських інженерів допомагає ЗСУ

16:56 У ГУР розкрили деталі пожежі у військовій частині Новосибірська

16:56 Мільярдери втрачають капітали — що не так з фондовим ринком США

16:53 Один із тарифів на електроенергію подорожчає — кого стосується

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

16:35 Зеленський різко відреагував на перемовини Орбана з Путіним

16:30 Участь військ КНДР у війні — Зеленський назвав кількість

16:26 Удар Орєшніком — Зеленський назвав росіян відморозками

16:22 Зниження мобілізаційного віку — Зеленський прокоментував ідею

16:17 Розставив камери у порту — у Миколаєві судили електрика агента РФ

17:15 Мілевський виконав запальний танок навколо коханої — відео

17:03 Мухобійка для ворога — винахід одеських інженерів допомагає ЗСУ

16:56 У ГУР розкрили деталі пожежі у військовій частині Новосибірська

16:56 Мільярдери втрачають капітали — що не так з фондовим ринком США

16:53 Один із тарифів на електроенергію подорожчає — кого стосується

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

16:35 Зеленський різко відреагував на перемовини Орбана з Путіним

16:30 Участь військ КНДР у війні — Зеленський назвав кількість

16:26 Удар Орєшніком — Зеленський назвав росіян відморозками

16:22 Зниження мобілізаційного віку — Зеленський прокоментував ідею

16:17 Розставив камери у порту — у Миколаєві судили електрика агента РФ

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні