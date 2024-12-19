Новий винахід одеських інженерів проходить випробування у ЗСУ

Військові з подарунками від "Технарів". Фото: Геннадій Сульдін

Розроблений одеськими інженерами тренажер для військових вже проходить випробування. Тепер винахідники планують запустити його у серійне виробництво.

Про це розповів співзасновник одеської волонтерської групи "Технарі" Геннадій Сульдін.

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За словами волонтера, військові почали випробування тренажера стрілецької зброї другого покоління "Мухобійка".

"Перші відгуки виключно схвальні! Готуємось до кодіфікування та серійного виробництва", — говорить Геннадій Сульдін.

Крім того, "Технарі" на замовлення Повітряних Сил виробили 80 кріплень до тепловізорів для модернізації ПЗРК "Стінгер" та 60 кріплень для ПЗРК "Ігла"/ "Грім"/ "Перун". Їх вже передають захисникам з Повітряних командувань "Південь" та "Схід". Також волонтери розпочали тестування нового програмного продукту для мобільних груп протиповітряної оборони.

Хто такі "Технарі"

Група "Технарі" з'явилася в Одесі на початку повномасштабного вторгнення, навесні 2022 року. Вона об'єднала фахівців-інженерів, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних рішень в галузі програмування, оптики та електроніки для потреб Сил оборони. Зокрема, "Технарі" розробили проєкт "єППО" та низку сучасних тренажерів.

Нагадаємо, раніше ми писали про деякі розробки "Технарів". Зокрема, йдеться про спосіб боротьби з іранськими дронами та прилади нічного бачення "Сова".