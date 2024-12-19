Новое изобретение одесских инженеров проходит испытание в ВСУ

Военные с подарками от "Технарей". Фото: Геннадий Сульдин

Разработанный одесскими инженерами тренажер для военных уже проходит испытание. Теперь изобретатели планируют запустить его в серийное производство.

Об этом рассказал соучредитель одесской волонтерской группы "Технари" Геннадий Сульдин.

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По словам волонтера, военные начали испытания тренажера стрелкового оружия второго поколения "Мухобойка".

"Первые отзывы исключительно одобрительны! Готовимся к кодификации и серийному производству", — говорит Геннадий Сульдин.

Кроме того, "Технари" по заказу Воздушных Сил произвели 80 креплений к тепловизорам для модернизации ПЗРК "Стингер" и 60 креплений для ПЗРК "Игла"/"Гром"/"Перун". Их уже передают защитникам из Воздушных командований "Юг" и "Восток". Также волонтеры приступили к тестированию нового программного продукта для мобильных групп противовоздушной обороны.

Кто такие "Технари"

Группа "Технари" появилась в Одессе в начале полномасштабного вторжения весной 2022 года. Она объединила специалистов-инженеров, занимающихся разработкой и внедрением инновационных решений в области программирования, оптики и электроники для нужд сил обороны. В частности, "Технари" разработали проект "ЕПВО" и ряд современных тренажеров.

Напомним, ранее мы писали о некоторых разработках "Технарей". В частности, речь идет о способе борьбы с иранскими дронами и приборах ночного видения "Сова".