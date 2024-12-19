Новое изобретение одесских инженеров проходит испытание в ВСУ

Мухобойка для врага — изобретение одесских инженеров помогает ВСУ
Разработанный одесскими инженерами тренажер для военных уже проходит испытание. Теперь изобретатели планируют запустить его в серийное производство.
Об этом рассказал соучредитель одесской волонтерской группы "Технари" Геннадий Сульдин.
Одесские разработки
По словам волонтера, военные начали испытания тренажера стрелкового оружия второго поколения "Мухобойка".
"Первые отзывы исключительно одобрительны! Готовимся к кодификации и серийному производству", — говорит Геннадий Сульдин.
Кроме того, "Технари" по заказу Воздушных Сил произвели 80 креплений к тепловизорам для модернизации ПЗРК "Стингер" и 60 креплений для ПЗРК "Игла"/"Гром"/"Перун". Их уже передают защитникам из Воздушных командований "Юг" и "Восток". Также волонтеры приступили к тестированию нового программного продукта для мобильных групп противовоздушной обороны.
Кто такие "Технари"
Группа "Технари" появилась в Одессе в начале полномасштабного вторжения весной 2022 года. Она объединила специалистов-инженеров, занимающихся разработкой и внедрением инновационных решений в области программирования, оптики и электроники для нужд сил обороны. В частности, "Технари" разработали проект "ЕПВО" и ряд современных тренажеров.
Напомним, ранее мы писали о некоторых разработках "Технарей". В частности, речь идет о способе борьбы с иранскими дронами и приборах ночного видения "Сова".
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