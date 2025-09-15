Російський дрон порушив повітряний простір Румунії: реакція МЗС

Російський дрон-камікадзе в небі. Фото ілюстративне: Depositphotos

Румунія рішуче засудила проліт російського дрона над своєю територією під час атаки на Одещину. Через це посла РФ викликали до МЗС. У відомстві наголосили, що подібні інциденти загрожують безпеці регіону.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Румунії.

Виклик посла

13 вересня у повітряному просторі Румунії було зафіксовано російський дрон. МЗС країни назвав інцидент недопустимим і безвідповідальним, а посла РФ викликали для пояснень.

"Подібні повторювані ситуації призводять до ескалації та посилення загроз регіональній безпеці. Російській стороні було запропоновано негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути порушень у майбутньому", — заявили у МЗС Румунії.

У свою чергу МЗС РФ поклав відповідальність на Київ, назвавши подію "спланованою провокацією". Президент України Володимир Зеленський назвав цей випадок розширенням війни РФ.

"Маршрути завжди просчитані. Це не може бути випадковістю, помилкою або самодіяльністю командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією", — зазначив президент України.

Атака дронів

Під час атаки на південь Одещини, 13 вересня, Міністерство національної оборони повідомило, що о 18:23 літаки F-16 виявили дрон приблизно за 20 км на північний захід від села Кілія-Векі. Дрон було відстежено до моменту його зникнення з радарів.

У відомстві підкреслили, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами і не становив прямої загрози для людей. Румунія продовжує працювати з союзниками та членами ЄС, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

