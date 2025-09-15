Видео
Главная Одесса МИД Румынии вызвал посла РФ — какая причина

МИД Румынии вызвал посла РФ — какая причина

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 11:06
Российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии: реакция МИД
Российский дрон-камикадзе в небе. Фото иллюстративное: Depositphotos

Румыния решительно осудила пролет российского дрона над своей территорией во время атаки на Одесскую область. Из-за этого посла РФ вызвали в МИД. В ведомстве отметили, что подобные инциденты угрожают безопасности региона.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Румынии.

Читайте также:

Вызов посла

13 сентября в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован российский дрон. МИД страны назвал инцидент недопустимым и безответственным, а посла РФ вызвали для объяснений.

"Подобные повторяющиеся ситуации приводят к эскалации и усилению угроз региональной безопасности. Российской стороне было предложено немедленно принять все необходимые меры, чтобы избежать нарушений в будущем", — заявили в МИД Румынии.

В свою очередь МИД РФ возложил ответственность на Киев, назвав произошедшее "спланированной провокацией". Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот случай расширением войны РФ.

"Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией", — отметил президент Украины.

Атака дронов

Во время атаки на юг Одесской области, 13 сентября, Министерство национальной обороны сообщило, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили дрон примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Веки. Дрон был отслежен до момента его исчезновения с радаров.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял прямой угрозы для людей. Румыния продолжает работать с союзниками и членами ЕС, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним, мы писали, что в Румынии и Польше объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА. Также мы сообщали, что Польша поднимала истребители в небо, из-за атаки дронов на Украину.

Одесса Румыния Одесская область Новости Одессы дроны атака Шахед
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
