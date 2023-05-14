На 15 травня в Одесі терміново потрібні донори

Донори здають кров. Фото: Донор Одеса

На 15 травня в Одеський військовий госпіталь терміново потрібні донори. Є велика потреба в 1 (+) групі крові.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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"На завтра ще потрібні донори крові на 9:00. Охочі можуть зареєструватися та після підтвердження прийти на Пироговську. Нині ще є потреба в п’яти донорах 1(+) групи крові", — йдеться у повідомленні.

Здати крові можуть лише громадяни України.

Як підготуватися до здачі крові

За 72 години до донації утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків.

За 48 годин до донації виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією:

жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа;

молочні продукти, зокрема йогурти, сир, сметана, масло;

банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк;

яйця;

чипси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез;

солодкі магазинні газировки та енергетики;

шоколад, халва, горіхи.

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після, щоб не нашкодити ні собі, ані тому, хто отримає вашу кров.

Нагадаємо, вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

На донацію візьміть з собою паспорт, а ще гарний настрій, адже ви рятуєте людське життя!

Зазначимо, одеські лікарі провели надзвичайно складну операцію. У місті відбулася друга трансплантація серця.