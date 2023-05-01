На 2 травня в Одесі терміново потрібні донори крові

Одеські донори здають кров. Фото: Донор Одеса

На завтра 2 травня дуже потрібні донори крові в Одесі. Є велика потреба у двох групах із різними резусами.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Потреба в донорській крові:

1(+) десять людей

1(-) три людини

2(+) сім людей

Здача з 9:00 до 12:00 на Слобідці за попереднім записом https://cutt.us/MUZYe

Після реєстрації Вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Як підготуватися до здачі крові

За 72 години до донації утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків

За 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією:

жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа

молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло

банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк

яйця

чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез

солодкі магазинні газировки та енергетики

шоколад, халва, горіхи

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після, щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

На донацію візьміть з собою паспорт, а ще гарний настрій - адже ви рятуєте людське життя!

Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.