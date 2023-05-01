На 2 мая в Одессе срочно нужны доноры крови

Одесские доноры сдают кровь Фото: Донор Одесса

На завтра 2 мая нужны доноры крови в Одессе. Есть большая потребность в двух группах с разными резусами.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Потребность в донорской крови:

1(+) десять человек

1(-) три человека

2(+) семь человек

Сдача с 9:00 до 12:00 на Слободке по предварительной записи https://cutt.us/MUZYe

После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Как подготовиться к сдаче крови:

За 72 часа до донации воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств.

За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией:

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение ведь вы спасаете человеческую жизнь!

Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.