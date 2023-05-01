На 2 мая в Одессе срочно нужны доноры крови
На завтра 2 мая нужны доноры крови в Одессе. Есть большая потребность в двух группах с разными резусами.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Потребность в донорской крови:
- 1(+) десять человек
- 1(-) три человека
- 2(+) семь человек
Сдача с 9:00 до 12:00 на Слободке по предварительной записи https://cutt.us/MUZYe
После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Как подготовиться к сдаче крови:
- За 72 часа до донации воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств.
- За 48 часов до донации исключить алкоголь.
Что нельзя есть перед донацией:
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- яйца
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
- сладкие магазинные газировки и энергетики
- шоколад, халва, орехи
Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.
На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение ведь вы спасаете человеческую жизнь!
Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.