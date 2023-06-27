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На 7 км в Одесі можуть продавати підробні парфуми

27 червня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На 7 км в Одесі можуть продавати підробні парфуми
Обшуки на виробництві підробних парфумів. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області оголосили про підозру 11 фігурантам, які втягнулися у масштабну схему підробки парфумів. Група втілювала цей злочин не тільки на території області, але й усієї України.

Про це повідомляє БЕБ.

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За розслідуванням, організатор злочинної групи займався відмиванням незаконно отриманих доходів. Інші десять учасників були причетні до незаконного використання торгових марок відомих іноземних компаній, що займаються виробництвом парфумів.

Група розповсюджувала контрафактну парфумерію оптовими партіями через різні канали, такі як інтернет-сайти, телеграм-канали та торгові точки на ринку "7 кілометр". Під час обшуків було вилучено понад 50 тисяч флаконів підроблених парфумів відомих світових брендів, а також обладнання, яке використовувалося для масового виробництва.

Загальна вартість вилучених товарів та устаткування перевищує 69 мільйонів гривень. Слідство продовжує розслідування, спрямоване на встановлення всіх деталей схеми та залучення всіх винних осіб до відповідальності перед законом.

Нагадаємо, слідчі Бюро економічної безпеки України затримали правопорушників, які незаконно виробляли та реалізували парфуми відомих світових брендів. Виготовлення продукції здійснювалось у промислових масштабах у Дніпрі.

Також ми писали, що територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області успішно розкрило схему незаконного виробництва та реалізації цигарок. З початку червня було виявлено чотири склади, де знаходилася незаконно виготовлена тютюнова продукція, а також місця безпосередньої реалізації цих товарів. Загалом було проведено 18 обшуків, під час яких було вилучено товарів на суму понад 8,5 млн грн.

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