На 7 км в Одессе могут продавать поддельные духи

Обыски на производстве поддельных духов. Фото: БЕБ

Сотрудники Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области объявили о подозрении 11 фигурантам, втянувшимся в масштабную схему подделки духов. Группа воплощала это преступление не только на территории области, но и по всей Украине.

Об этом сообщает БЭБ.

Читайте также:

По расследованию организатор преступной группы занимался отмыванием незаконно полученных доходов. Остальные десять участников были причастны к незаконному использованию торговых марок известных иностранных компаний, занимающихся производством духов.

Группа распространяла контрфактную парфюмерию оптовыми партиями через разные каналы, такие как интернет-сайты, телеграмм-каналы и торговые точки на рынке "7 километр". В ходе обысков было изъято более 50 тысяч флаконов поддельных духов известных мировых брендов, а также оборудование, которое использовалось для массового производства.

Общая стоимость изъятых товаров и оборудования превышает 69 миллионов гривен. Следствие продолжает расследование, направленное на установление всех деталей схемы и привлечение всех виновных к ответственности перед законом.

Напомним, следователи Бюро экономической безопасности Украины задержали правонарушителей, незаконно производивших и реализовавших духи известных мировых брендов. Изготовление продукции производилось в промышленных масштабах в Днепре.

Также мы писали, что территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области успешно раскрыло схему незаконного производства и реализации сигарет. С начала июня были обнаружены четыре склада, где находилась незаконно изготовленная табачная продукция, а также места непосредственной реализации этих товаров. В общей сложности было проведено 18 обысков, в ходе которых было изъято товаров на сумму более 8,5 млн грн.