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На акваскутері під водою — прикордонники затримали кмітливого ухилянта

27 липня 2024 13:39
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині чоловік намагався вплав дістатися Румунії
Затриманий ухилянт. Фото: ДПСУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Прикордонники Ізмаїльського загону затримали 38-річного чоловіка, який вплав намагався нелегально перетнути державний кордон України та потрапити до Румунії за допомогою акваскутера. Це вже друга його спроба втечі за кордон поза пунктами пропуску.

Про це у суботу, 27 липня, повідомили у пресслужбі ДПСУ

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Деталі втечі

За інформацією прикордонників, чоловіка виявили за 100 метрів від лінії кордону, він намагався залишатися під водою, використовуючи акваскутер, але був змушений підійматися на поверхню для дихання. Пильні прикордонники помітили його і затримали. З'ясувалося, що це вже друга спроба відчайдухи втекти за кордон: у 2022 році він намагався потрапити до Молдови суходолом, але зазнав невдачі.

Втеча за кордон
Акваскутер ухилянта. Фото: ДПСУ

Прикордонники нагадують, що такі "турне" по Дунаю не тільки незаконні, а й можуть бути вкрай небезпечними через швидку течію, велику глибину, вир та інші природні чинники, які становлять загрозу здоров’ю та життю людини.

Інші спроби втекти до Молдови

Ми писали, що поліція Одещини зупинила ділків, які планували отримати 600 000 грн за переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.  Двоє організаторів намагалися довезти до Молдови шістьох чоловіків в обхід офіційних пунктів, але усіх викрили правоохоронці.  

Також прикордонники затримали на Одещині дві групи військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон та втекти до Молдови. Усі ухилянти діяли за вказівками адміністраторів телеграм-каналів. Наразі порушників кордону затримано, а на перевізника складено протокол до поліції.

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