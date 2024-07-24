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Таксі до прикордоння за 600 тисяч — на Одещині накрили схему вивозу ухилянтів

24 липня 2024 13:39
Верзілова Єлизавета - редактор
На Одещині викрили ділків, які перевозили ухилянтів до Молдови: деталі
На Одещині викрили групу ухилянтів. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Поліція Одещини зупинила ділків, які планували отримати 600 000 грн за переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.  Двоє організаторів намагалися довезти до Молдови шістьох чоловіків в обхід офіційних пунктів, але усіх викрили правоохоронці.  

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту Стратегічних Розслідувань Нацполіції

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План перевізників

Двоє ділків взялися допомагати військовозобов'язаним чоловікам нелегально потрапити до Молдови. Свої послуги вони оцінювали в 100 000 грн з кожного, обіцяючи безпечне та швидке переправлення через кордон. Усі координати вони передавали "клієнтам" через месенджери. Перевізники повинні були, згідно з планом, доставити ухилянтів до прикордоння — а далі вже чоловіки мали б пішки дістатись Молдови. 

За 18 кілометрів від кордону правоохоронці зупинили автомобілі з шістьма "мандрівниками" — мешканцями Запорізької, Черкаської, Київської, Харківської та Вінницької областей. Усі вже мріяли про нове життя в Молдові, але натомість їхні плани зруйнувала поліція.

Що загрожує

На "туристів" правоохоронці вже склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф до 13 600 грн або адміністративний арешт на 15 діб. Наразі вирішується питання про повідомлення підозр двом організаторам схеми.

Більше про незаконні схеми перетину кордону на Одещині

Ми писали, що прикордонники затримали на Одещині дві групи військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон та втекти до Молдови. Усі ухилянти діяли за вказівками адміністраторів телеграм-каналів. Наразі порушників кордону затримано, а на перевізника складено протокол до поліції.

Також раніше поліцейські затримали 38-річного приватного підприємця в Одеській області, який вирішив заробити на ухилянтах. Чоловік організував нелегальну схему перетину кордону з Молдовою, за яку брав 7 000 доларів з кожного "клієнта".

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