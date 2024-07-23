Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Організував нелегальні перевезення в Молдову — що загрожує жителю Одещини arrow

Організував нелегальні перевезення в Молдову — що загрожує жителю Одещини

23 липня 2024 12:44
Верзілова Єлизавета - редактор
Ввдправляв ухилянтів в Молдову: затримали підприємця з Одещини
На Одещині затримали переправника ухилянтів. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Поліцейські затримали 38-річного приватного підприємця в Одеській області, який вирішив заробити на бажанні чоловіків призовного віку покинути країну. Зловмисник організував нелегальну схему перетину кордону з Молдовою, за яку брав 7 000 доларів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Як працювала схема

Для реалізації свого "бізнесу" зловмисник вступив у змову з наразі невстановленими особами. Чоловіків, охочих покинути Україну, він підшукував серед знайомих. У травні він зустрівся з "клієнтом" і детально розповів порядок та умови перетину кордону. Його затримали "на гарячому" під час отримання частини коштів за пакет документів для "клієнта"..

Обшук та докази

Поліцейські провели обшуки за місцем мешкання та у транспортному засобі зловмисника. Було вилучено:  

  • документи; 
  • мобільний телефон;
  • частину грошей, отриманих злочинним шляхом. 
Накрили бізнесмена на Одещині
Правоохоронці здійснили обшуки. Фото: Нацполіція 

Яке покарання

Затриманому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.За організацію нелегального переправлення людей через державний кордон України йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інші незаконні схеми перетину кордону на Одещині

Ми писали, що поліція викрила одесита, який організовував незаконне переправлення ухилянтів до Молдови за понад 3 000 доларів з кожного. Він знаходив клієнтів через соціальні мережі та месенджери, але тепер його "бізнес" накрили правоохоронці, а самому бізнесмену загрожує тюрма.

Також раніше на Одещині викрили чоловіка, який планував забезпечити безперешкодний виїзд до Молдови призовникові. За 3 000 доларів організатор обіцяв провезти ухилянта у вантажівці через КПП прямісінько до сусідньої країни

Одеса війна Молдова поліція долар Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація злочин ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу