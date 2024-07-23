Ввдправляв ухилянтів в Молдову: затримали підприємця з Одещини

На Одещині затримали переправника ухилянтів. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали 38-річного приватного підприємця в Одеській області, який вирішив заробити на бажанні чоловіків призовного віку покинути країну. Зловмисник організував нелегальну схему перетину кордону з Молдовою, за яку брав 7 000 доларів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Як працювала схема

Для реалізації свого "бізнесу" зловмисник вступив у змову з наразі невстановленими особами. Чоловіків, охочих покинути Україну, він підшукував серед знайомих. У травні він зустрівся з "клієнтом" і детально розповів порядок та умови перетину кордону. Його затримали "на гарячому" під час отримання частини коштів за пакет документів для "клієнта"..

Обшук та докази

Поліцейські провели обшуки за місцем мешкання та у транспортному засобі зловмисника. Було вилучено:

документи;

мобільний телефон;

частину грошей, отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронці здійснили обшуки. Фото: Нацполіція

Яке покарання

Затриманому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.За організацію нелегального переправлення людей через державний кордон України йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інші незаконні схеми перетину кордону на Одещині

Ми писали, що поліція викрила одесита, який організовував незаконне переправлення ухилянтів до Молдови за понад 3 000 доларів з кожного. Він знаходив клієнтів через соціальні мережі та месенджери, але тепер його "бізнес" накрили правоохоронці, а самому бізнесмену загрожує тюрма.

Також раніше на Одещині викрили чоловіка, який планував забезпечити безперешкодний виїзд до Молдови призовникові. За 3 000 доларів організатор обіцяв провезти ухилянта у вантажівці через КПП прямісінько до сусідньої країни