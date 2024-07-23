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Организовал нелегальные перевозки в Молдову — что грозит жителю Одесчины

23 июля 2024 12:46
Верзилова Єлизавета - редактор
Отправлял уклонистов в Молдову: задержали предпринимателя из Одесчины
В Одесской области задержали переправщика уклонистов. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Полицейские задержали 38-летнего частного предпринимателя в Одесской области, решившего заработать на желании мужчин призывного возраста покинуть страну. Злоумышленник организовал нелегальную схему пересечения границы с Молдовой, за которую брал 7 000 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Для реализации своего "бизнеса" злоумышленник вступил в сговор с неустановленными лицами. Мужчин, желающих покинуть Украину, он подыскивал среди знакомых. В мае он встретился с "клиентом" и подробно рассказал порядок и условия пересечения границы. Его задержали "на горячем" во время получения части средств за пакет документов для "клиента".

Обыск и доказательства

Полицейские провели обыски по месту жительства и в транспортном средстве злоумышленника. Было изъято:

  • документы;
  • мобильный телефон;
  • часть денег, полученных преступным путём.
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Правоохранители провели обыски. Фото: Нацполиция

Какое наказание

Задержанному объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. За организацию нелегальной переправки людей через государственную границу Украины ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Другие незаконные схемы пересечения границы в Одесской области

Мы писали, что полиция разоблачила одессита, который организовывал незаконную переправку уклонистов в Молдову за более 3 000 долларов с каждого. Он находил клиентов из-за социальных сетей и мессенджеров, но теперь его "бизнес" накрыли правоохранители, а самому бизнесмену грозит тюрьма.

Также ранее в Одесской области разоблачили мужчину, который планировал обеспечить беспрепятственный выезд в Молдову призывнику. За 3 000 долларов организатор обещал провезти уклоняющегося грузовика через КПП прямиком в соседнюю страну.

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