Отправлял уклонистов в Молдову: задержали предпринимателя из Одесчины

Организовал нелегальные перевозки в Молдову — что грозит жителю Одесчины
Полицейские задержали 38-летнего частного предпринимателя в Одесской области, решившего заработать на желании мужчин призывного возраста покинуть страну. Злоумышленник организовал нелегальную схему пересечения границы с Молдовой, за которую брал 7 000 долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Как работала схема
Для реализации своего "бизнеса" злоумышленник вступил в сговор с неустановленными лицами. Мужчин, желающих покинуть Украину, он подыскивал среди знакомых. В мае он встретился с "клиентом" и подробно рассказал порядок и условия пересечения границы. Его задержали "на горячем" во время получения части средств за пакет документов для "клиента".
Обыск и доказательства
Полицейские провели обыски по месту жительства и в транспортном средстве злоумышленника. Было изъято:
- документы;
- мобильный телефон;
- часть денег, полученных преступным путём.
Какое наказание
Задержанному объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. За организацию нелегальной переправки людей через государственную границу Украины ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Другие незаконные схемы пересечения границы в Одесской области
Мы писали, что полиция разоблачила одессита, который организовывал незаконную переправку уклонистов в Молдову за более 3 000 долларов с каждого. Он находил клиентов из-за социальных сетей и мессенджеров, но теперь его "бизнес" накрыли правоохранители, а самому бизнесмену грозит тюрьма.
Также ранее в Одесской области разоблачили мужчину, который планировал обеспечить беспрепятственный выезд в Молдову призывнику. За 3 000 долларов организатор обещал провезти уклоняющегося грузовика через КПП прямиком в соседнюю страну.
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