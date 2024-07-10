Житель Одещини планував вивезти ухилянта в Молдову за 3 тис. доларів

Поліція викрила зловмисників на Одещині. Фото: Нацполіція

Житель Одещини планував забезпечити безперешкодний виїзд до Молдови чоловіку призовного віку. За свої послуги він просив 3 000 доларів, обіцяючи за них провезти того у вантажівці через КПП прямісінько до сусідньої країни, однак на кордоні їх викрили правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі злочину

38-річний житель Білгород-Дністровського району діяв не один, однак його спільник поки що залишається невідомим. Разом ділки підшукали чоловіка призовного віку, який хотів ухилитися від мобілізації та втекти з країни. Так, "клієнт" отримав консультації, заплатив завдаток у розмірі 1 600 доларів на криптогаманець та 500 доларів готівкою, і готувався до поїздки. Усього він повинен був надати своїм перевізникам 3 000 доларів.

Поліцейські вилучили гроші. Фото: Нацполіція

Залишок суми ухилянт мав сплатити у разі успішної "подорожі" до Молдови. Організатори поїздки планували вивезти військовозобов’язаного через одне з КПП на Одещині, сховавши призовника у вантажівці, однак цього не сталось — усіх викрили правоохоронці.

Яке покарання загрожує злочинцю

Чоловіку повідомили про підозру у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев'яти років.

Інші спроби допомоги ухилянтам

Ми писали, що в Одеській області викрили двох братів, які хотіли направити ухилянтів до Молдови, аби ті працювали на організаторів втечі. За домовленістю, призовники мали буквально відпрацювати свою подорож замість того, аби сплатити "послугу" грошима.



Також прикордонники на Одещині попередили втечу понад 20 призовників з різних областей України. Чоловіки намагалась перетнути держкордон та потрапити до так званого Придністров'я. Усі ухилянти діяли за вказівками адміністратора Телеграм-каналу, який "турботливо" влаштував їм поїздку у кузові зерновозу.