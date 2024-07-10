На Одещині викрили понад 20 ухилянтів: подробиці від ДПСУ

Група призовників хотіла потрапити до Молдови. Фото: ДПСУ

На Одещині група з понад 20 призовників з різних областей України намагалась перетнути держкордон, аби потрапити до так званого Придністров'я. Усі ухилянти діяли за вказівками адміністратора Телеграм-каналу, який "турботливо" влаштував їм поїздку у кузові зерновозу.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Деталі схеми ухилянтів

23 жителі різних областей України, серед яких Київська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Черкаська, Запорізька, Чернігівська та Сумська, діяли за вказівками адміністратора Телеграм-каналу. За свою допомогу він отримував від кожного від 5 до 16 тисяч доларів, які порушники сплачували одразу на криптогаманець.

Організатор операції залучив поплічника, який на зерновозі доправив групу до прикордоння, звідки вони пішки вирушили до держрубежу. Однак прогулянка тривала недовго — на околиці одного з сіл Подільського району всіх затримали прикордонники.

Яке покарання загрожує злочинцям

Наразі встановлюється коло причетних осіб. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Згідно санкціям, максимальне покарання за такий злочин — до дев'яти років тюрми.

На порушників вже склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує адміністративний арешт на 15 діб або штраф на суму до 13 600 грн. Справи розглядатиме суд.

Спроби перетнути держкордон на Одещині

Ми писали, що в Одеській області викрили двох братів, які хотіли направити ухилянтів до Молдови, аби ті працювали на організаторів втечі. За домовленістю, призовники мали буквально відпрацювати свою подорож замість того, аби сплатити "послугу" грошима.

Також раніше понад 20 призовників хотіли потрапити до Республіки Молдова з території Одеської області. Усім "туристам" вказівки надав невідомий "тур-оператор", який мав би отримати за їхнє переправлення близько 300 тисяч євро.