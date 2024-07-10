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С зерном через границу — на Одесчине предупредили побег более 20 призывников

10 июля 2024 13:53
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области разоблачили более 20 уклонистов: подробности от ГПСУ
Группа призывников хотела попасть в Молдову. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области группа из более 20 призывников из разных областей Украины пыталась пересечь госграницу, чтобы попасть в так называемое Приднестровье. Все уклонисты действовали по указаниям администратора Телеграм-канала, который "заботливо" устроил им поездку в кузове зерновоза.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Детали схемы уклонистов

23 жителя разных областей Украины, среди которых Киевская, Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Луганская, Черкасская, Запорожская, Черниговская и Сумская, действовали по указаниям администратора Телеграм-канала. За свою помощь он получал от каждого от 5 до 16 тысяч долларов, которые нарушители платили сразу на криптокошелек.

Организатор операции привлек приспешника, который на зерновозе доставил группу в приграничье, откуда они пешком отправились до госрубежа. Однако прогулка длилась недолго — на окраине одного из сел Подольского района всех задержали пограничники.

Какое наказание грозит преступникам

В настоящее время устанавливается круг причастных лиц. Решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Согласно санкциям, максимальное наказание за такое преступление — до девяти лет тюрьмы.

На нарушителей уже составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит административный арест на 15 суток или штраф в сумме до 13 600 грн. Дела будет рассматривать суд.

Попытки пересечь госграницу на Одесчине

Мы писали, что в Одесской области разоблачили двух братьев, которые хотели направить уклонистов в Молдову, чтобы те работали на организаторов бегства. По договоренности, призывники должны буквально отработать свое путешествие вместо того, чтобы оплатить "услугу" деньгами.

Также ранее более 20 призывников хотели попасть в Республику Молдову с территории Одесской области. Всем "туристам" указания предоставил неизвестный "тур-оператор", который должен получить за их переправку около 300 тысяч евро.

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