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Прокатил в грузовике за 3 тысячи долларов — на Одесчине разоблачили перевозчика уклонистов

10 июля 2024 16:21
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Житель Одесчины планировал вывезти уклониста в Молдову за 3 тыс. долларов
Полиция разоблачила злоумышленников в Одесской области. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель Одесчины планировал обеспечить беспрепятственный выезд в Молдову мужчине призывного возраста. За свои услуги он просил 3 000 долларов, обещая за них провезти того в грузовике через КПП прямиком в соседнюю страну, однако на границе их разоблачили правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

38-летний житель Белгород-Днестровского района действовал не один, однако его подельник пока остается неизвестным. Вместе дельцы подыскали мужчину призывного возраста, который хотел уклониться от мобилизации и сбежать из страны. Так, "клиент" получил консультации, заплатил задаток в размере 1 600 долларов на криптогаманец и 500 долларов наличными, и готовился к поездке. Всего он должен был предоставить своим перевозчикам 3000 долларов.

За 3 тысячи долларов в Молдову.
Полицейские изъяли деньги. Фото: Нацполиция

Остаток суммы уклонист должен был оплатить в случае успешного "путешествия" в Молдову. Организаторы поездки планировали вывезти военнообязанного через одно из КПП в Одесской области, спрятав призывника в грузовике, однако этого не произошло — всех разоблачили правоохранители.

Какое наказание грозит преступнику

Мужчине сообщили о подозрении в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком до девяти лет.

Другие попытки помощи уклонистам

Мы писали, что в Одесской области разоблачили двух братьев, которые хотели направить уклонистов в Молдову, чтобы те работали на организаторов бегства. По договоренности, призывники должны буквально отработать свое путешествие вместо того, чтобы оплатить "услугу" деньгами.

Также пограничники в Одесской области предупредили побег более 20 призывников из разных областей Украины. Мужчины пытались пересечь госграницу и попасть в так называемое Приднестровье. Все уклонисты действовали по указаниям администратора Телеграм-канала, который "заботливо" устроил им поездку в кузове зерновоза.

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