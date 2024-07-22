Одесит направляв ухилянтів до Молдови: деталі від поліції

Правоохоронці викрили одесита на переправленні ухилянтів. Фото: Нацполіція

Одесит організовував незаконне переправлення ухилянтів до Молдови за понад 3 000 доларів з кожного. Він знаходив клієнтів через соціальні мережі та месенджери, але тепер його "бізнес" накрили правоохоронці, а самому бізнесмену загрожує тюрма.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Схема злочину

32-річний одесит у змові з невстановленою наразі особою організовував незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску. За свої послуги він просив по 3 500 доларів з кожного ухилянта та забезпечував їм трансфер до прикордонної смуги Молдови. Також за ці гроші одесит супроводжував маршрут клієнтів за допомогою онлайн-карт та надавав вказівки щодо незаконного перетину кордону.

Одесит отримав гроші за свою "послугу". Фото: Нацполіція

Затримання та обшук

Поліцейські затримали зловмисника за місцем проживання. Під час обшуку було вилучено гроші, мобільні телефони та інші докази його причетності до злочину. Одеситу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інші схеми переправлення ухилянтів до Молдови

Ми писали, що жителя Одещини затримали за спробу підкупити прикордонника. За 3 000 доларів він хотів "офіційно" потрапити в Молдову, однак інспектор ДПСУ таку ідею не оцінив, тож хабарнику загрожує тюрма.

Також на Одещині викрили чоловіка, який планував забезпечити безперешкодний виїзд до Молдови призовникові. За 3 000 доларів організатор обіцяв провезти ухилянта у вантажівці через КПП прямісінько до сусідньої країни.