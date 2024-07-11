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Перехід держкордону за 3 тисячі доларів — на Одещині викрили горе-ухилянта

11 липня 2024 10:59
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
3 000 доларів за перетин кордону - затримано жителя Одещини
Жителя Одещини затримали за спробу підкупу прикордонника. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителя Одещини затримали за спробу підкупити прикордонника. За 3 000 доларів він хотів "офіційно" потрапити в Молдову, однак інспектору ДПСУ таку ідею не оцінив, тож хабарнику загрожує тюрма. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

36-річний житель Білгорода-Дністровського запропонував інспектору прикордонної служби 3 000 доларів. За ці кошти він хотів, аби йому "дозволили" пройти кордон з Молдовою поза межами пунктів пропуску.

Гроші для прикордонника, 3000 доларів
Хабар, який фігурант хотів дати прикордоннику. Фото: Нацполіція

Прикордонник одразу повідомив своєму керівництву про спробу підкупу.  Зловмисника затримали безпосередньо після передачі хабара. Гроші вилучили як речові докази.

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до чотирьох років. Наразі фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Спроби підкупу прикордонників на Одещині

Ми писали, що 25-річний житель села Нерубайське в Одеському районі намагався допомогти трьом молодикам з Одеси та Києва незаконно перетнути кордон України. За це він пропонував прикордонниці 5 000 доларів, однак про нього одразу дізнались правоохоронці. 

Також ми повідомляли, що в Одеській області чоловіка затримали за спробу підкупу прикордонника. Він пропонував інспектору ДПСУ хабар, аби мати змогу виїхати до Молдови, та пропонував подальшу співпрацю.

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