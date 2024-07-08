Хабар для прикордонниці - на Одещині викрили перевізника ухилянтів

На Одещині затримали хабарника. Фото: Нацполіція

Житель Одещини хотів підкупити прикордонницю задля того, аби вона пропустила його "клієнтів" до сусідньої країни. За це він пропонував 5 000 доларів, однак хабарника викрили "на гарячому", тож тепер він буде нести відповідальність за свої дії перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

25-річний житель села Нерубайське в Одеському районі намагався допомогти трьом молодикам з Одеси та Києва незаконно перетнути кордон України. За свої ж послуги у разі успішності реалізації плану "переправник" мав отримати з кожного ухилянта від 1 000 доларів до 8 000 доларів.



Так, для реалізації своєї схеми він запропонував прикордонниці 2 500 доларів, обіцяючи ще стільки ж після успішного перетину. Співробітниця ДПСУ відразу повідомила про пропозицію своїм керівникам, що дозволило правоохоронцям затримати злочинця на місці під час передачі грошей.

Що загрожує

Чоловіку висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України — у наданні хабаря та організації незаконного перетину кордону. За ці злочини йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 105 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують розслідування і шукають інших осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

Інші спроби підкупу прикордонників

Ми писали, що в Одеській області чоловіка затримали за спробу підкупу прикордонника. Він пропонував інспектору ДПСУ хабар, аби мати змогу виїхати до Молдови та пропонував подальшу співпрацю.

Також жителю Одеської області та його товаришу загрожує позбавлення волі за те, що вони намагалися підкупити прикордонника. Чоловік хотів допомогти знайомому незаконно втекти до Молдови, проте обох зловмисників викрили.