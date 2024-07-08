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Пропуск за 5 тысяч долларов — житель Одесчины хотел подкупить пограничницу

8 июля 2024 12:47
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Взятка для пограничницы - на Одесчине разоблачили перевозчика уклонистов
В Одесской области задержали взяточника. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель Одесчины хотел подкупить пограничницу для того, чтобы она пропустила его "клиентов" в соседнюю страну. За это он предлагал 5 000 долларов, однако взяточника разоблачили "на горячем", поэтому теперь он будет нести ответственность за свои действия перед судом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

25-летний житель села Нерубайское в Одесском районе пытался помочь трем молодым людям из Одессы и Киева незаконно пересечь границу Украины. За свои же услуги в случае успешности реализации плана "переправщик" должен был получить с каждого уклониста от 1 000 долларов до 8 000 долларов.

Так, для реализации своей схемы он предложил пограничнице 2 500 долларов, обещая еще столько же после успешного пересечения. Сотрудница ГПСУ сразу сообщила о предложении своим руководителям, что позволило правоохранителям задержать преступника на месте при передаче денег.

Что угрожает

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины — в предоставлении взятки и организации незаконного пересечения границы. За эти преступления ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 105 тысяч гривен. Правоохранители продолжают расследование и ищут других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Другие попытки подкупа пограничников

Мы писали, что в Одесской области мужчину задержали за попытку подкупа пограничника. Он предлагал взятку инспектору ГПСУ, чтобы иметь возможность выехать в Молдову и предлагал дальнейшее сотрудничество.

Также жителю Одесской области и его товарищу грозит лишение свободы за то, что они пытались подкупить пограничника. Мужчина хотел помочь знакомому незаконно бежать в Молдову, однако обоих злоумышленников разоблачили.

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