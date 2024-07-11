3 000 долларов за пересечение границы - задержан житель Одесской области

Жителя Одесской области задержали за попытку подкупа пограничника. Фото: Нацполиция

Жителя Одесчины задержали за попытку подкупить пограничника. За 3 000 долларов он хотел "официально" попасть в Молдову, однако инспектору ГПСУ такую идею не оценил, поэтому взяточнику грозит тюрьма.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

36-летний житель Белгорода-Днестровского предложил инспектору пограничной службы 3 000 долларов. За эти средства он хотел, чтобы ему "разрешили" пройти границу с Молдовой вне пунктов пропуска.

Взятка, которую фигурант хотел дать пограничнику. Фото: Нацполиция

Пограничник сразу сообщил своему руководству о попытке подкупа. Злоумышленник был задержан непосредственно после передачи взятки. Деньги изъяли как вещественные доказательства.

Что угрожает

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание за предложение и предоставление должностному лицу неправомерной выгоды. Это преступление карается лишением свободы сроком до четырех лет. Пока что фигурант находится под круглосуточным домашним арестом.

Попытки подкупа пограничников в Одесской области

Мы писали, что 25-летний житель села Нерубайское в Одесском районе пытался помочь троим молодым людям из Одессы и Киева незаконно пересечь границу Украины. За это он предлагал пограничнице 5 000 долларов, однако о нем сразу узнали правоохранители.

Также мы сообщали, что в Одесской области мужчину задержали за попытку подкупа пограничника. Он предлагал взятку инспектору ГПСУ, чтобы иметь возможность выехать в Молдову, и предлагал дальнейшее сотрудничество.