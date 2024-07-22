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Организовывал туры в Молдову — одессита разоблачили на переправке уклонистов

22 июля 2024 12:58
Верзилова Єлизавета - редактор
Одессит направлял уклонистов в Молдову: детали от полиции
Правоохранители разоблачили одессита на переправке уклонистов. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Одессит организовывал незаконную переправку уклонистов в Молдову за более чем 3 000 долларов с каждого. Он находил клиентов в социальных сетях и мессенджерах, но теперь его "бизнес" накрыли правоохранители, а самому бизнесмену грозит тюрьма.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Схема преступления

32-летний одессит в сговоре с неустановленным лицом организовывал незаконную переправку военнообязанных мужчин через государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска. За свои услуги он просил по 3 500 долларов с каждого уклониста и обеспечивал им трансфер до пограничной полосы Молдовы. Также за эти деньги одессит сопровождал маршрут клиентов с помощью онлайн-карт и давал указания по незаконному пересечению границы.

Деньги, которые получил одесиит
Одесиит получил деньги за свою "услугу". Фото: Нацполиция

Задержание и обыск

Полицейские задержали злоумышленника по месту жительства. В ходе обыска были изъяты деньги, мобильные телефоны и другие доказательства его причастности к преступлению. Одесситу доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Другие схемы переправки уклонистов в Молдову

Мы писали, что жителя Одесской области задержали за попытку подкупить пограничника. За 3 000 долларов он хотел "официально" попасть в Молдову, однако инспектор ГПСУ такую идею не оценил, поэтому взяточнику грозит тюрьма.

Также в Одесской области разоблачили мужчину, который планировал обеспечить беспрепятственный выезд в Молдову призывнику. За 3 000 долларов организатор обещал провезти уклониста в грузовике через КПП прямиком в соседнюю страну.

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