В Одесской области разоблачили дельцов, перевозивших уклонистов в Молдову: детали

В Одесской области разоблачили группу уклонистов. Фото: Нацполиция

Полиция Одесчины остановила дельцов, которые планировали получить 600 000 грн за переправку военнообязанных через государственную границу. Двое организаторов пытались довезти в Молдову шестерых мужчин в обход официальных пунктов, но всех разоблачили правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента Стратегических Расследований Нацполиции.

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План перевозчиков

Два дельца взялись помогать военнообязанным мужчинам нелегально попасть в Молдову. Свои услуги они оценивали в 100 000 грн с каждого, обещая безопасную и быструю переправку через границу. Все координаты они передавали "клиентам" через мессенджеры. Перевозчики обязаны были, согласно плану, доставить уклонистов в приграничную зону — а дальше уже мужчины должны пешком добраться до Молдовы.

В 18 километрах от границы правоохранители остановили автомобили с шестью "путешественниками" — жителями Запорожской, Черкасской, Киевской, Харьковской и Винницкой областей. Все уже мечтали о новой жизни в Молдове, но их планы разрушила полиция.

Что угрожает

На "туристов" правоохранители уже составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Им грозит штраф до 13 600 грн или административный арест на 15 суток. Решается вопрос о сообщении подозрений двум организаторам схемы.

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Мы писали, что пограничники задержали в Одесской области две группы военнообязанных мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и бежать в Молдову. Все уклонисты действовали по указаниям администраторов телеграм-каналов. В настоящее время нарушители границы задержаны, а на перевозчика составлен протокол в полицию.



Также ранее полицейские задержали 38-летнего частного предпринимателя в Одесской области, решившего заработать на ухилянтах. Мужчина организовал нелегальную схему пересечения границы с Молдовой, за которую брал 7 т000 долларов с каждого "клиента".