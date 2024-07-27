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На акваскутере под водой — пограничники задержали сообразительного уклониста

27 июля 2024 13:39
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области мужчина пытался вплавь добраться до Румынии
Задержанный уклонист. Фото: ГПСУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Пограничники Измаильского отряда задержали 38-летнего мужчину, который вплавь пытался нелегально пересечь государственную границу Украины и попасть в Румынию с помощью акваскутера. Это уже вторая его попытка побега за границу вне пунктов пропуска.

Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Детали побега

По информации пограничников, мужчину обнаружили в 100 метрах от линии границы, он пытался оставаться под водой, используя акваскутер, но был вынужден подниматься на поверхность для дыхания. Бдительные пограничники заметили его и задержали. Выяснилось, что это уже вторая попытка отчаяния бежать за границу: в 2022 году он пытался попасть в Молдову по суше, но потерпел неудачу.

Бегство за границу
Акваскутер уклоняющийся. Фото: ГПСУ

Пограничники напоминают, что такие "турне" по Дунаю не только незаконны, но и могут быть крайне опасны из-за быстрого течения, большой глубины, водоворота и других природных факторов, представляющих угрозу здоровью и жизни человека.

Другие попытки бежать в Молдову

Мы писали, что полиция Одесской области остановила дельцов, которые планировали получить 600 000 грн за переправку военнообязанных через государственную границу. Двое организаторов пытались довезти в Молдову шестерых мужчин в обход официальных пунктов, но всех разоблачили правоохранители.

Также пограничники задержали в Одесской области две группы военнообязанных мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и бежать в Молдову. Все уклонисты действовали по указаниям администраторов телеграм-каналов. В настоящее время нарушители границы задержаны, а на перевозчика составлен протокол в полицию.

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