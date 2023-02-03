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На часі чи ні: як одесити ставляться до дерусифікації

3 лютого 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Як одесити ставляться до дерусифікації
Думки громадян розділились
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Дерусифікація — важливий, але досить спірний процес. Тільки за останній рік в Україні й, зокрема, на Одещині позбулись десятка імперських символів. Були й гучні демонтажі пам’яток й одноголосні рішення щодо перейменування вулиць. 

Кореспонденти Новини.LIVE дізнались, як одесити ставляться до дерусифікації. 

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Починати потрібно з себе

Дехто вважає, що починати дерусифікацію потрібно з себе, й перше що необхідно зробити — це перейти на українську мову. Попри те, що старшим людям це, як заведено вважати, зробити важче, дехто 24 лютого забув мову, якою розмовляв десятки років й тепер спілкується державною.

"Одеса готова, вона вже дерусифікується. Я 60 років розмовляв російською мовою, а як почалась війна, перейшов на українську. Москалі вчать нас, що потрібно знати нашу мову. Я дуже був здивований, що в нас пам’ятників Пушкіну, ну майже в кожному селі є. І це дуже погано. А наших героїв багатьох навіть не знають люди. Так нас навчили, що ми один народ, але цього потрібно позбуватись", — розповідає одесит Юрій. 

"В країні війна, й потрібно вже прощатись з російським усім. Менталітет і звички, але на це все потрібен час", — ділиться одеситка Вероніка. 

"Я думаю, що це все повинно було вже давно відбутись. І перш за все, це повинно було бути зроблено із російськомовними школами, тому що звідти все починається. А російськомовні діячі та назви вулиць можна поміняти, але спочатку потрібно викорінювати російську мову", — каже вінничанка Оксана.

Потрібно творити свою історію

Дехто вважає, що це було неминуче. Потрібно нарешті створювати своє та позбутись всього російського. 

"Потрібно знати свою історію. Одеса — це не росія, це Україна. Тому це не минуче. Я думаю люди мають поміняти щось у своїй голові. Поїхати до Європи, подивитись як люди живуть і не повертати свою голову в бік рф", — радить одесит Володимир. 

"Ми живемо у іншому часі, й зараз те що творить рф, то потрібно все прибирати й створювати щось нове. Звісно, знайдуться люди, які будуть проти, адже для людини, яка звикла, що 20 років було по одному, це важко. Просто потрібно до цього звикнути", — прокоментував одесит Олег. 

Влада займається не тим

Все ж є й ті, кому такі зміни не до вподоби. Люди вважають, що краще спрямувати зусилля влади на навчання, ремонт чи щось інше, а не на демонтаж пам’ятників.

"Навіщо це робити, щоб зіпсувати чи зламати? Демонтувати пам’ятник може кожен, а потім незрозуміло що поставлять на його місці. Краще ці гроші на дійсно важливі речі витратити. За гроші, які виділені на це (дерусифікацію. — Ред.), краще відремонтувати будинок на вулиці Терешкової, ніж перейменовувати цю вулицю", — коментує одеситка Катерина.

"Ну не те щоб в цьому (демонтажі пам’яток та перейменуванні вулиць. — Ред.) була якась гостра потреба. Втім я вважаю, що просто має бути більше українського", — каже одеситка Вікторія.

Як бачимо, думки містян розділились. Втім, процес дерусифікації вже розпочато і його, судячи з усього, не зупинити. 

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