Мнения граждан разделились

Дерусификация — важный, но достаточно спорный процесс. Только за последний год в Украине и, в частности, на Одесчине лишились десятка имперских символов. Были и громкие демонтажи памятников и единогласные решения по переименованию улиц.

Корреспонденты Новини.LIVE узнали, как одесситы относятся к дерусификации.

Начинать нужно с себя

Некоторые считают, что начинать дерусификацию нужно с себя, и первое, что необходимо сделать — это перейти на украинский язык. Несмотря на то, что старшим людям это, как принято считать, сделать труднее, некоторые 24 февраля забыли язык, на котором говорили десятки лет и теперь общаются на государственном.

"Одесса готова, она уже дерусифицируется. Я 60 лет говорил по-русски, а как началась война, перешел на украинский. Москали учат нас, что нужно знать наш язык. Я очень был удивлен, что у нас памятников Пушкину, ну почти в каждому селе есть. И это очень плохо. А наших героев многих даже не знают люди. Так нас научили, что мы один народ, но от этого нужно избавляться", — рассказывает одессит Юрий.

"В стране война, и нужно уже прощаться с российским всем. Менталитет привычки, но на это все нужно время", — делится одесситка Вероника.

"Я думаю, что это все должно было уже давно состояться. И прежде всего это должно было быть сделано с русскоязычными школами, потому что оттуда все начинается. А русскоязычные деятели и названия улиц можно поменять, но сначала нужно искоренять русский язык", — говорит винничанка Оксана.

Нужно творить свою историю

Некоторые считают, что это было неизбежно. Нужно наконец-то создавать свое, и избавиться от всего русского.

"Нужно знать свою историю. Одесса — это не россия, это Украина. Поэтому это не преходящее. Я думаю люди должны поменять что-то в своей голове. Поехать в Европу, посмотреть как люди живут и не поворачивать свою голову в сторону россии", — советует одессит Владимир.

"Мы живем в другое время, и сейчас то, что творит рф, то нужно все убирать и создавать что-то новое. Конечно, найдутся люди, которые будут против, ведь для человека привыкшего, что 20 лет было по одному это трудно. Просто нужно к этому привыкнуть", — прокомментировал одессит Олег.

Власть занимается не тем

Все же есть и те, кому такие изменения не нравятся. Люди считают, что лучше направить усилия на обучение, ремонт или что-то другое, а не на демонтаж памятников.

"Зачем это делать, чтобы испортить или сломать? Демонтировать памятник может каждый, а потом непонятно что поставят на его месте. Лучше эти деньги на действительно важные вещи потратить. За деньги, выделенные на это (дерусификацию. — Ред.), лучше отремонтировать дом на улице Терешковой, чем переименовывать эту улицу", — комментирует одесситка Екатерина.

"Ну не то чтобы в этом (о демонтаже памятников и переименовании улиц. — Ред.) была какая-то острая потребность. Впрочем, я считаю, что просто должно быть больше украинского", — говорит одесситка Виктория.

Как мы видим, мнения горожан разделились. Впрочем, процесс дерусификации уже начат и его, судя по всему, не остановить.