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На день частина Одеси залишиться без води: перелік адрес

5 вересня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На день частина Одеси залишиться без води: перелік адрес
Людина набирає воду в склянку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу завтра, 6 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу". 

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об'єктах водопроводу: 6 вересня 2023 року з 09:00 до 23:30 буде припинено подачу води", — йдеться в повідомленні. 

Де не буде води 

  • Овідіопольська дорога, 
  • Аеропортівська, 
  • Підгірна, 
  • Базова, ж/м "Сьоме небо", 
  • ЖК "Артвіль", 
  • ринок "7-й км".

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):   

  • 0-800-307-505;   
  • 048-705-55-05;   
  • 068-905-55-05;   
  • 066-905-55-05;   
  • 093-17-00-155.

Національній комісії з регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) двічі заборонили підвищувати тарифи на воду. Однак на місцеві водоканали це правило не поширюються, тому в деяких містах ціни зросли удвічі.

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