На день частина Одеси залишиться без води: перелік адрес

Людина набирає воду в склянку. Фото: google

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу завтра, 6 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об'єктах водопроводу: 6 вересня 2023 року з 09:00 до 23:30 буде припинено подачу води", — йдеться в повідомленні.

Де не буде води

Овідіопольська дорога,

Аеропортівська,

Підгірна,

Базова, ж/м "Сьоме небо",

ЖК "Артвіль",

ринок "7-й км".

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Національній комісії з регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) двічі заборонили підвищувати тарифи на воду. Однак на місцеві водоканали це правило не поширюються, тому в деяких містах ціни зросли удвічі.