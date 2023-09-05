На день частина Одеси залишиться без води: перелік адрес
У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу завтра, 6 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об'єктах водопроводу: 6 вересня 2023 року з 09:00 до 23:30 буде припинено подачу води", — йдеться в повідомленні.
Де не буде води
- Овідіопольська дорога,
- Аеропортівська,
- Підгірна,
- Базова, ж/м "Сьоме небо",
- ЖК "Артвіль",
- ринок "7-й км".
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Національній комісії з регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) двічі заборонили підвищувати тарифи на воду. Однак на місцеві водоканали це правило не поширюються, тому в деяких містах ціни зросли удвічі.